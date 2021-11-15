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الإثنين، 15-11-2021 12:58 م

ثغرة BrakTooth في البلوتوث

BrakTooth


الوكيل الإخباري - يسعى المخترقون بشكل مستمر لإيجاد طرق مبتكرة لتنفيذ عمليات الاختراق، ولعل أبرز تلك الطرق وأكثرها فعالية هي تلك التي تعتمد على تقنيات أو أنظمة متاحة في جميع الأجهزة، تمامًا مثل ثغرة BrakTooth في البلوتوث.

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وذلك حيث إن إيجاد ثغرة في تقنية مثل البلوتوث، أو الواي-فاي، أو حتى التطبيقات شائعة الانتشار يعطي أولئك المخترقين وصولًا إلى ملايين الأجهزة حول العالم في نفس الوقت، وذلك ريثما يتم ترقيع تلك الثغرة للحد من خطرها.

 

وتعرف ثغرة BrakTooth بأنها واحدة من أحدث ثغرات نظام البلوتوث وأكثرها خطرًا، وقد تم اشتقاق اسمها من كلمة Bluetooth كما يمكنك أن تلاحظ، في حين أن كلمة Brak تعني “التحطُّم أو الاصطدام” في اللغة النرويجية.

 

وكما يوحي الاسم. تهدف هذه الثغرة إلى تحقيق الأذى للأجهزة التي تعتمد على البلوتوث وخصائصه. وحسبما اكتشف الباحثون فإن هذه الثغرة تؤثر بالفعل على عدد ضخم من الأجهزة.


وذلك حيث إن ثغرة BrakTooth تعمل على عدد كبير من شرائح SoC الموجودة داخل الأجهزة الإلكترونية. كما أنها تؤثر على إصدارات البلوتوث المختلفة. وذلك بدايةً من إصدار 3.0 ووصولًا لإصدار 5.2.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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