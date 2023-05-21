الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

وضع حجر الأساس لمبنى مشروع إدارة بيانات التحقيق الجنائي في الأمن العام

مواطن يقتل زوجته في عمان

ارتفاع عدد وفيات حادث بيادر وادي السير الى 4 - فيديو

يوم وظيفي في جامعة فيلادلفيا بمشاركة 47 شركة بمختلف القطاعات

عقل يتوقع تخفيض البنزين 5 قروش / لتر بتسعيرة الشهر القادم

"الأردنية لمتقاعدي الضمان" : 70% من المتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار

وكلاء السياحة: التأشيرة الشخصية للسعودية لا تسمح لحاملها أداء مناسك الحج

شمول 110 جهات حكومية بنظام المشتريات الالكتروني مطلع 2025

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

جيش الاحتلال يفجر ألغاما تحت جسر على نهر الأردن

الأحد، 21-05-2023 02:57 م

ثورة الذكاء الاصطناعي: 4 تحديثات مميزة لتطبيقات غوغل

google_apps_education-690x388


الوكيل الإخباري - أضافت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة غوغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لكل تطبيقاتها وخدمة البريد الإلكتروني جي ميل ومحرك البحث غوغل وغوغل فوتوز وغوغل مابس، وهو ما سيجعل استخدام كل هذه التطبيقات أسهل.

وقد طرحت غوغل منصة محادثة الذكاء الاصطناعي بارد المنافسة لمنصة شات جي.بي.تي التابعة لمنافستها مايكروسوفت، في 180 دولة، في الوقت الذي أضافت فيه قدرة هذه المنصة على إنشاء محتوى إلى التطبيقات المختلفة.

اضافة اعلان


وتعتزم غوغل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتها، وهو ما يغير طرق استخدام هذه الخدمات بأربع طرق هي:

 

1- تخيل الصورة التي سيلتقطها المستخدم
تتيح إضافة خصائص الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق غوغل فوتوز للمستخدم تحرير الصور بالطريقة التي يريدها بسهولة شديدة، من خلال السماح له ليس فقط بإضافة جزء إضافي للصورة وإنما أيضاً تغيير أماكن وجود عناصر الصورة. كما تتيح له تكوين الشكل المنتظر للصورة عند تحريرها حتى لا يبذل جهداً دون أن تكون النتيجة هي المأمولة.

 

2- كتابة رسائل أفضل من المستخدم
يتيح الذكاء الاصطناعي لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جي ميل، كتابة رسائل أجود بطريقة أسهل، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على مقترحات بصيغ وجمل بديلة عند كتابة أي رسالة من خلال خاصية تسمى "ماجيك كومبوس".
ويعني هذا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المستخدم في تحويل أي رسالة بريد إلكتروني مملة أو مباشرة إلى رسالة ممتعة أو أكثر ودية بالنسبة للمتلقي.

 

3- جي ميل تتولى كتابة الرسالة كلها بدلاً من المستخدم
ربما تكون أيام حاجة المستخدم إلى كتابة كل كلمة في رسالة بريد إلكتروني رسمية قد ولت، وفي المؤتمر السنوي لمطوري غوغل عرض رئيسها ساندر بيشاي كيف يمكن للذكاء الاصطناعي كتابة رسالة بريد إلكتروني كاملة بدلاً من المستخدم بعد تزويده بملاحظات محدودة للغاية.

 

وخلال العرض تمكنت منصة الذكاء الاصطناعي بارد من كتابة رسالة البريد الإلكتروني بالكامل من خلال عدة نقرات محدودة من جانب المستخدم.
ويحدد المستخدم موضوع الرسالة، لكي يتولى بارد كتابة مسودتها بنفسه، وبعد ذلك يختار المستخدم خيار "مسودة" لكي يتمكن من وضع اللمسات الأخيرة على المسودة التي كتبها الذكاء الاصطناعي.

 

4- الإجابة عن الأسئلة البحثية المعقدة
تستطيع منصة بارد صياغة جمل معقدة رداً على الأسئلة، مع إضافة روابط الإنترنت ومصادر المعلومات المستخدمة في الإجابة عن الأسئلة.
وعندما يبحث المستخدم عن دراجة مثلاً، فإن منصة بارد تقدم إجابة تشمل أهم النقاط التي يجب أن يهتم بها المستخدم عن اختيار الدراجة والمتاجر التي توفرها بأفضل الأسعار مثلاً.
ورداً على سؤال عن "أفضل دراجة مناسبة لأسرة تضم 3 أطفال ولديها كلب"، مع تحديد أماكن وقوف الدراجات في المنطقة الموجود فيها المستخدم، قدمت بارد إجابة تحتوي على المعلومات الأساسية وروابط لمزيد من المعلومات، بالإضافة إلى أسئلة مرتبطة عن أشياء مثل الوقت اللازم للوصول إلى مكان وقوف دراجات محدد.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
youtubesite

يوتيوب لن يحذف فيديوهات الحسابات غير النشطة

19_2022-637783230237834842-783

ميتا تجري محادثات مع 'ماجيك ليب' بشأن اتفاق لتشغيل تكنولوجيا الواقع المعزز

0.2e16d0ba.fill-1200x630

الذكاء الاصطناعي متشدد على منصات التواصل أكثر من الموظفين

meta12

ميتا تعمل على شريحة جديدة للذكاء الاصطناعي

artificial-intelligence-7369040_1920

أداة ذكاء اصطناعي تحوّل ملامح الصور بنقرة بسيطة

44

فيسبوك توضح بشان خطأ فني حول ارسال طلبات الصداقة بشكل عشوائي

أخبار متعلقة
2023511213810726YO

مايكروسوفت تجمد الأجور لتمويل التحول إلى الذكاء الاصطناعي

A_0b46fimage_story

'غوغل' تتيح الاستخدام العام لـ 'بارد' في 180 دولة

GettyImages-1154399861

لماذا تطارد غوغل محركات البحث الأخرى؟

202101250623102310-1280x720

مايكروسوفت تخطط لمنافسة 'نفيديا' في معالجات الذكاء الاصطناعي

202356105136644I7

غوغل تُدمج قريباً تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث

designer-social

أداة جديدة من مايكروسوفت تهدد كانفا وفوتوشوب