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جديد "غوغل".. أداة مميزة مرتبطة بالذكاء الإصطناعي

للا
تعبيرية
 
الأحد، 06-04-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "غوغل" عن إضافة ميزة جديدة إلى أداة تدوين الملاحظات الذكية NotebookLM، تهدف إلى تسهيل البحث التلقائي عن مصادر الويب ذات الصلة بمحتوى المستخدمين وتقديم ملخصات لها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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بدلاً من إدراج الروابط والمصادر يدويًا، يمكن للمستخدمين الآن الضغط على زر "اكتشاف" ووصف الموضوع الذي يرغبون في البحث عنه. ستقوم الأداة بجمع المصادر المتاحة عبر الإنترنت وتحليل أكثرها صلة بالموضوع، ثم تقدم قائمة تضم حتى عشر توصيات، مع ملخص يوضح مدى ارتباط كل مصدر.


الميزة الجديدة بدأت في الوصول إلى المستخدمين يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تصبح متاحة للجميع خلال أسبوع. ويمكن للمستخدمين الاختيار بين المصادر المتاحة، واستيرادها لاستخدامها في إنشاء مستندات تعريفية، أسئلة شائعة، أو حتى الاستفادة من ميزة "المطالعات الصوتية" التي تقدم شرحًا للموضوعات بطريقة مشابهة للبودكاست.


كما ستُحفظ المصادر داخل الأداة، مما يتيح للمستخدمين قراءتها واستخدامها كمراجع عند تدوين الملاحظات أو الإجابة على الأسئلة. هذه الميزة تعتبر بداية لسلسلة من المزايا المعتمدة على نموذج "جمني" Gemini، التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المراجع ذات الصلة.


إلى جانب ذلك، كشفت "غوغل" عن ميزة "أشعر بالفضول"، التي تسمح للمستخدمين بالضغط على زر لاكتشاف مصادر عشوائية حول مواضيع جديدة، مما يتيح لهم فرصة لاستكشاف معلومات جديدة بطريقة ممتعة.

 

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