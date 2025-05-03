السبت 2025-05-03 02:48 م
 

جرّبه الآن: أداة تفاعلية تكشف مدى أمان كلمة المرور التي تستخدمها

بلابلاب
تعبيرية
 
السبت، 03-05-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت عدة مواقع إلكترونية أدوات تفاعلية تتيح للمستخدمين اختبار قوة وأمان كلمات المرور الخاصة بهم، وذلك في ظل تزايد الهجمات السيبرانية واختراق الحسابات.

اضافة اعلان


تعتمد هذه الأدوات على تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات تضم كلمات مرور شائعة ومُخترقة لتقدير المدة الزمنية التي قد يستغرقها أحد القراصنة لكسر كلمة المرور.


وتُظهر النتائج ما إذا كانت كلمة المرور ضعيفة، متوسطة، أو قوية، كما تقدّم نصائح لتحسين الأمان، مثل:
تجنّب استخدام الأسماء الشخصية أو تواريخ الميلاد.
تضمين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.
استخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب.
أشهر هذه الأدوات:
HowSecureIsMyPassword.net

أداة اختبار كلمة المرور من NordPass وKaspersky وغيرها.


❗تنبيه: لا تستخدم كلمات مرورك الحقيقية على هذه المواقع، بل أنشئ نسخة مشابهة لاختبارها حرصًا على الخصوصية.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين وفاة طفلة في مدينة غزة بسبب المجاعة والجفاف

غزة

فلسطين منظمات إغاثية تقرع ناقوس الانهيار بغزة

فق5فق

المرأة والجمال دليلك الذهبي للحصول على تان صيفي آمن دون حروق

لبؤرلا

منوعات إسطنبول مُهدّدة... هذا ما قد يحدث في حال وقوع زلزال كبير

بلابلاب

تكنولوجيا جرّبه الآن: أداة تفاعلية تكشف مدى أمان كلمة المرور التي تستخدمها

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات العامة والأهلية إلى تيسير تدفق المعلومات للصحفيين

العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي

أخبار محلية العيسوي يتفقد أعمال اليوم الطبي المجاني في غور الصافي

برببلا

أخبار الشركات منصّة زين شريكاً استراتيجياً لـ "هاكاثون مؤتة لريادة الأعمال 2025"



 
 





الأكثر مشاهدة