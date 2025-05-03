جرّبه الآن: أداة تفاعلية تكشف مدى أمان كلمة المرور التي تستخدمها

الوكيل الإخباري- أطلقت عدة مواقع إلكترونية أدوات تفاعلية تتيح للمستخدمين اختبار قوة وأمان كلمات المرور الخاصة بهم، وذلك في ظل تزايد الهجمات السيبرانية واختراق الحسابات.

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تعتمد هذه الأدوات على تقنيات الذكاء الاصطناعي وقواعد بيانات تضم كلمات مرور شائعة ومُخترقة لتقدير المدة الزمنية التي قد يستغرقها أحد القراصنة لكسر كلمة المرور.



وتُظهر النتائج ما إذا كانت كلمة المرور ضعيفة، متوسطة، أو قوية، كما تقدّم نصائح لتحسين الأمان، مثل:

تجنّب استخدام الأسماء الشخصية أو تواريخ الميلاد.

تضمين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

استخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب.

أشهر هذه الأدوات:

HowSecureIsMyPassword.net

أداة اختبار كلمة المرور من NordPass وKaspersky وغيرها.