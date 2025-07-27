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جرب ملابسك أونلاين.. جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيا

ف
تعبيرية
 
الأحد، 27-07-2025 11:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة "تجربة الملابس الافتراضية" في الولايات المتحدة، والتي تتيح للمستخدمين معاينة الملابس على صورهم الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة لتجربتها فعليًا.

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كيف تعمل الميزة؟
متاحة عبر:
Google Shopping
صور جوجل
وضع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي


الخطوات:
البحث عن منتج ملابس
الضغط على زر "جرّبه" (Try-On)
تحميل صورة شخصية
مشاهدة كيف يبدو المنتج على المستخدم في محاكاة واقعية


تعتمد الميزة على نموذج توليدي مخصص يتفهم شكل الجسم وحركة الأقمشة، ما يمنح المستخدم تجربة تسوّق غنية ودقيقة بصريًا.

 

ميزات إضافية مرافقة:
تتبع أسعار محسّن:
يمكن الآن تحديد تنبيهات لسعر، مقاس، أو لون معين، دون إزعاج بإشعارات غير دقيقة.
اكتشاف الأزياء عبر الذكاء الاصطناعي:
في وقت لاحق من هذا العام، سيتمكن المستخدمون من طلب اقتراحات أزياء لمناسبات معينة، وسيقترح النظام منتجات متطابقة بصريًا من خلال Shopping Graph.


📍 جميع الميزات متاحة حاليًا أو قريبًا لمستخدمي الولايات المتحدة فقط.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

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