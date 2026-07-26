جلد إلكتروني جديد يمنح الروبوتات قدرة الإحساس وإصلاح التلف

يعتمد النظام على مواد مرنة وموصلات من المعدن السائل، ما يسمح له باستعادة وظائفه بعد الأضرار، كما يعمل دون بطاريات بفضل الحث الكهرومغناطيسي، مع سرعة استجابة تصل إلى 41 مللي ثانية.
واختُبرت التقنية عبر قفاز ذكي للغوص ويد روبوتية تعمل تحت الماء، ما يفتح المجال لتطوير روبوتات ذكية وأجهزة قابلة للارتداء أكثر قدرة على التكيف مع البيئات القاسية.
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