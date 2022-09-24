جهازان في وقت واحد.. واتساب تحضر مفاجأة رائعة لمستخدمي أندرويد

الوكيل الإخباري - تألق واتساب WhatsApp، خلال 2022 فهو عام كسر القيود بالنسبة لتطبيق المراسلة الأشهر، حيث قدم من خلاله مجموعة من المزايا الجديدة، التي تعمل على حل أشهر المشاكل التي يواجهها المستخدمين كقيود مفروضة على النظام الأساسي للخدمة، وعلى ما يبدو أن واتساب يعمل على حلا جديدا لأحد قيوده البارزة.



و أعلن واتساب لأول مرة عن ميزة جديدة قادمة، ستسمح للمستخدمين بربط حساباتهم ب ثانوي أو جهاز لوحي، ويطلق على هذه الوظيفة اسم "الوضع المصاحب" Companion mode.

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وفي الوقت الحالي، تم رصد ميزة الوضع المصاحب في آخر تحديث لنسخة واتساب التجريبية على هواتف أندرويد WhatsApp beta، وهي ميزة جديدة قيد التطوير، بمجرد طرحها سيتمكن المستخدمون من ربط حساباتهم بجهاز محمول ثانوي.



ووفقا لموقع WABetaInfo، يجلب التحديث الذي يحمل الرقم 2.22.21.6، لمختبري الإصدار التجريبيWhatsApp beta على أندرويد، ميزة جديدة تدعي "الوضع المصاحب" والتي تتيح لك ربط حساب واتساب الخاص بك بجهاز أندرويد آخر، مثل الأجهزة اللوحية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، كطريقة جديدة لتشغيل حسابك على جهازين في وقت واحد.



ومع ذلك، يشير تقرير "WABetaInfo"، المتخصص في رصد تحديثات التطبيق الجديدة، فإنه لا يسمح لك بربط حسابك على واتساب بهاتف ذكي ثانوي في الوقت الحالي، وأنما هي خطوة جديدة متعلقة بميزة "دعم الأجهزة المتعددة" لتشغيل الحساب في حال أراد المستخدم ذلك على أكثر من جهاز في الوقت نفسه.



طريقة عمل الميزة

وعند طرح الميزة الجديدة بشكل رسمي، يمكن للمستخدم فتح تطبيق واتساب والتوجه إلى قسم الأجهزة المرتبطة في ضمن خيار الإعدادات بالتطبيق، ومسح رمز الاستجابة السريعة QR code المعروض على جهازك اللوحي، وسوف تتزامن رسائلك تلقائيا مع جهازك اللوحي طالما أن هاتفك متصل بالإنترنت.



وبمجرد اكتمال المزامنة، ستتمكن من استخدام واتساب على جهازك اللوحي حتى عندما لا يكون هاتفك متصلا بالإنترنت، وأشار "WABetaInfo"، إلى أنه يمكن لمستخدمي التطبيق على أجهزة آيفون ربط حساب واتساب الخاص بهم على جهاز لوحي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.



ومن المحتمل أن يقوم واتساب بتوسيع دعم وضع Companion ليشمل الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى حساباتهم على المنصة عبر هاتفين مختلفين.

صدى البلد