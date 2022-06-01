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الأربعاء، 01-06-2022 12:12 م

جهاز جوجل اللوحي يدعم الأقلام الإلكترونية من جهات خارجية

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الوكيل الإخباري - قد يدعم جهاز Pixel اللوحي القادم من شركة جوجل معيار USI، أو مبادرة القلم العالمي، الذي يسمح باستخدامه مع مجموعة من الأقلام الخاصة بالأطراف الخارجية، إذا تم التصديق على إدخال تم اكتشافه مؤخرًا في قائمة USI للمنتجات المعتمدة.

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وكشف قسم المنتجات المعتمدة من USI عبر موقع الويب أن جهازًا لوحيًا من جوجل (على الأرجح اسم رمزي) قد تم اعتماده من قبل USI، وهو متوافق مع مواصفات جهاز USI.


ويحمل جهاز جوجل اسم المنتج Tangor ورقم الطراز Tablet، التي يفترض أنها أسماء عناصر تمثل الجهاز اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد والذي أعلنت عنه عملاقة البحث في وقت سابق من هذا الشهر.


وكما يوحي الاسم، تريد مبادرة القلم العالمي إنشاء معيار للإدخال النشط بالقلم بحيث يعمل أي ملحق مدعوم مع كل جهاز معتمد.


وانضمت جوجل إلى المعيار في 2018. وهو مدعوم عبر مجموعة من أجهزة كروم بوك، مما يسمح باستخدامها مع مجموعة متنوعة من أقلام الشاشة من جهات تصنيع مختلفة.


وفي حين أن هناك الكثير من أجهزة الحاسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد مع القلم الإلكتروني (مثل S Pen من سامسونج لأجهزة جالاكسي اللوحية). ولكن لم يتم اعتماد أي أجهزة لوحية للعمل مع معيار USI العالمي.


وأعلنت USI في وقت سابق من هذا العام عن الإصدار 2.0 من المعيار. ويتضمن هذا الإصدار ميزة الشحن اللاسلكي الجديدة بتقنية NFC التي يمكن أن تسمح بشحن الأقلام المتوافقة بمجرد وضعها بجوار جهاز مدعوم، على غرار ما تقدمه آبل مع Apple Pencil 2 وأجهزة آيباد محددة.


وليس من الواضح أي إصدار من جهاز جوجل اللوحي القياسي قد يدعمه. كما أنه من الغريب ظهور Tangor في وقت مبكر في قاعدة بيانات الشهادات. نظرًا لعدم توقع ظهور جهاز Pixel اللوحي حتى عام 2023.


تمت إضافة القائمة في وقت ما بعد شهر يناير من هذا العام. ويعد دعم USI هذا هو الأول من نوعه لنظام أندرويد. ولكن بعض أجهزة الشركات الأخرى قد تصل للسوق قبل جهاز جوجل.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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