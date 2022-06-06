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الإثنين، 06-06-2022 11:26 ص

جوجل تتخلص من أندرويد أوتو لشاشات الهاتف

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الوكيل الإخباري - أخبرت شركة جوجل مستخدمي منصة أندرويد أوتو لشاشات الهاتف أنها لن تعمل قريبًا عبر رسالة منبثقة داخل التطبيق.

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ويتيح التطبيق واجهة مبسطة داخل السيارة من نظام أندرويد تعد أكثر أمانًا للاستخدام أثناء تثبيت الهاتف عبر لوحة قيادة السيارة.


وتعد هذه الميزة مفيدة لأولئك الذين لا يمتلكون سيارات أحدث مع إصدار أندرويد أوتو العامل عبر شاشة المعلومات والترفيه.


يذكر أن هذا ليس التحذير الأول من الشركة بإنهاء أندرويد أوتو لشاشات الهاتف وأهملته الشركة في العام الماضي عندما عطلته عبر أجهزة أندرويد 12 الأحدث.


ولا يزال بإمكان الأشخاص الذين لديهم أجهزة قديمة الوصول إلى التطبيق. ولكن جوجل لم تقدم جدولًا زمنيًا حول موعد توقف التطبيق عن العمل. كما أشارت إلى أنه ليس لديها المزيد من التفاصيل لمشاركتها في الوقت الحالي.


ويحدث هذا الأمر نتيجة لخطط الشركة المعلنة في عام 2019. وأرادت جوجل أن ينتقل المستخدمون من تجربة أندرويد أوتو عبر الهاتف إلى وضع قيادة مساعد جوجل.


ولكن تأخر صدور وضع قيادة مساعد جوجل حتى عام 2020. وأصبح تطبيق أندرويد أوتو لشاشات الهاتف خلال هذا التأخير هو الحل المؤقت لاستخدام أندرويد أثناء القيادة إذا لم يكن لديك سيارة جديدة مدعومة.


ويعد التطبيق حلاً يمكن الوصول إليه ويمكن لأي شخص استخدامه في أي سيارة والحصول على جميع مزايا أندرويد أوتو.


ولكن يتعين الآن على المستخدمين إما تثبيت وحدة رئيسية جديدة تدعم أندرويد أوتو أو شراء سيارة أحدث إذا كانوا يريدون تجربة أندرويد أوتو.

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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