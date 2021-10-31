جوجل تتيح الآن للمستخدمين طلب إزالة صور القاصرين من البحث

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة جوجل ميزة أمان جديدة تتيح لمن هم دون 18 عامًا طلب إزالة صورهم من نتائج بحث الشركة.





اضافة اعلان

وتم الإعلان عن هذه الميزة في الأصل في شهر أغسطس، جنبًا إلى جنب مع القيود الجديدة لاستهداف الإعلانات للقصر. ولكن أصبحت الآن متاحة على نطاق واسع.



ويمكن لأي شخص بدء عملية الإزالة من صفحة المساعدة هذه. ويحتاج مقدمو الطلبات إلى توفير عناوين URL للصور التي يريدون إزالتها من نتائج البحث وعبارات البحث التي تظهر تلك الصور واسم وعمر القاصر واسم وعلاقة الفرد الذي قد يتصرف نيابة عنهم – أحد الوالدين أو وصي، على سبيل المثال.

وكما هو الحال دائمًا مع هذه الأنواع من طلبات الإزالة، من الصعب تحديد المعايير التي تطبقها الشركة في أحكامها.



وتلاحظ الشركة أنها تزيل صور أي قاصر باستثناء حالات المصلحة العامة أو الجدارة بالنشر.



ويعد تفسير كيفية تطبيق هذه البنود في المواقف المختلفة أمرًا صعبًا، كما رأينا في الحالات المثيرة للجدل التي تتضمن قانون الحق في النسيان في الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أيضًا من لغة جوجل أنها لن تمتثل للطلبات ما لم يكن الشخص الموجود في الصورة أقل من 18 عامًا حاليًا.

تيجة لذلك إذا كان عمرك 30 عامًا، فلا يمكنك التقدم بطلب لإزالة صورك عندما كان عمرك 15 عامًا.



ويحد هذا من نطاق الأداة لمنع الإساءة أو المضايقة. ولكن من المفترض أنه يجعل عملية التحقق أسهل بكثير. ومن الصعب إثبات عمرك في أي صورة معينة بدلاً من إثبات عمرك الآن.



وتلاحظ الشركة أن عناوين URL عبر الويب (الصفحات التي تحتوي على نصوص وصور) غير مؤهلة للإزالة بموجب هذه السياسة، التي تسعى إلى الحد من وجود الصور في نتائج بحث جوجل

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية