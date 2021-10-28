جوجل تتيح لك اللعب مجانًا في ستاديا لمدة 30 دقيقية

الوكيل الإخباري - لا تزال خدمة الألعاب السحابية ستاديا من شركة جوجل تبتكر طرقًا جديدة لجذب اللاعبين، وهي تحاول الآن تجربة طريقة تتلخص في توفير تجارب مجانية محدودة الوقت لألعاب كاملة، وذلك حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت مناسبة لك.





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ويمكنك الآن الانتقال إلى ستاديا وتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل وتشغيل نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 دقيقة من Hello Engineer بمجرد اتباع هذا الرابط والتمرير لأسفل إلى زر الإصدار التجريبي المجاني.





ويتيح هذا الخيار للاعبين تجربة اللعبة دون اشتراك ستاديا برو المدفوع. وهذا اللعبة، على وجه الخصوص، مجانية عبر ستاديا برو حاليًا لفترة محدودة.





وأخبر أحد ممثلي ستاديا أن هذه التجربة تجريها الشركة على مدار الشهرين المقبلين. وتصل إلى ألعاب أخرى مختارة في الأسابيع المقبلة. ولن تستغرق الجلسات دائمًا 30 دقيقة، وقد لا ترى نفس الألعاب مثل أي شخص آخر.

وتمتلك الشركة أيضًا صفحة الويب المخصصة هذه للإصدارات التجريبية المجانية الأخرى التي قد تقدمها في المستقبل. وذلك بالرغم من أنك تجد Hello Engineer هناك فقط في الوقت الحالي. وجربت الشركة سابقًا بعض العروض الترويجية المحدودة.





وبمجرد بدء الإصدار التجريبي المجاني، يمكن للاعبين الوصول إلى اللعبة الكاملة مع وجود شريط جانبي للعد التنازلي للوقت الذي تستغرقه التجربة. ويحسب المؤقت الوقت من بدء الإصدار التجريبي، وليس وقت اللعب النشط.





وفي نهاية النسخة التجريبية، تسألك جوجل عما إذا كنت ترغب في شراء اللعبة، ويتم حفظ تقدمك من نهاية النسخة التجريبية في حالة شراء اللعبة.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية