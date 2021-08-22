جوجل تتيح لك تحديد مكان عملك من خلال التقويم

الوكيل الإخباري - أضافت شركة جوجل خيارًا إلى خدمة التقويم الخاصة بها للسماح لك بإظهار المكان الذي تعمل فيه في أي يوم من أيام الأسبوع.





اضافة اعلان

ومع إطلاق لقاح فيروس كورونا في أجزاء كثيرة من العالم وتخفيف القيود المتعلقة بالوباء، أعلنت العديد من المنظمات عن خطط العودة إلى المكتب.





ومع ذلك، فإن خطر متغير دلتا يعني أن العديد من أصحاب العمل يتبنون نموذجًا هجينًا مرنًا يمنح الموظفين المرونة للعمل عن بعد لعدد معين من الأيام أو الساعات في الأسبوع.



وإذا اعتمدت مؤسستك نموذج عمل هجينًا مشابهًا يتيح لك العمل عن بعد وفي المكتب، فإن ميزة تقويم جوجل الجديدة تكون مفيدة جدًا لك.

ويبدأ طرح الميزة اعتبارًا من 30 أغسطس للمستخدمين في خطط Google Workspace المحددة.



ويكون الوصول إليها متاحًا عبر قائمة إعدادات التقويم جنبًا إلى جنب مع خيارات ساعات العمل الحالية، بالإضافة إلى عرض التقويم الأسبوعي أدناه حيث يعرض تواريخ كل يوم.



وتشمل مواقع العمل المتاحة “المكتب” أو “المنزل” أو “غير محدد” أو “مكان آخر”.



ووفقًا للشركة، تتم إضافة الخيار بحيث يكون من الأسهل التخطيط للتعاون الشخصي أو تحديد التوقعات في مكان عمل مختلط.



ويأتي ذلك بعد زيادة شعبية العمل في المنزل والعمل الهجين بسبب الوباء. وهذا يعني أن الموظفين يضطرون بشكل متزايد إلى تتبع ليس فقط ساعات عمل الأشخاص، ولكن أيضًا مواقعهم، عند التخطيط للاجتماعات الشخصية وغيرها من الأحداث.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





