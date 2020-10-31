السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 02:40 م

جوجل تتيح ميزة جديدة للعثور على التطبيق المناسب

تغيير-المنطقة-البلد-في-متجر-بلاي


الوكيل الإخباري _ تعمل شركة جوجل الأمريكية على طرح ميزة جديدة ستوفر لمستخدميها إمكانية مقارنة بين عدد من التطبيقات المتشابهة على متجر بلاي، وذلك ليتمكنوا من تحديد واختيار أفضل تطبيق يلبي متطلباتهم.


حيث سيقوم متجر  Google Play باستعراض مجموعة واسعة من فئات التطبيقات المختلفة مع عدد من النقاط مثل سهولة الإستخدام والتقييمات وعدد التنزيلات لكل تطبيق ، وذلك كوسيلة مرجعية للمستخدمين تسهل عليهم اختيار التطبيقات المناسبة .

وسيظهر قسم "مقارنة التطبيقات "، في متجر جوجل بلاي في قوائم التطبيقات الفردية بالقرب من أسفل صفحة التطبيق، ستجده أسفل قسم التطبيقات المشابهة في الصفحة.


المصدر : صدى البلد 

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