جوجل تجري تغييرات جديدة بالحسابات البنكية للمستخدمين

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن اطلاقها مجموعة من التغييرات الكبرى، التى تخص الحسابات البنكية للمستخدمين، حيث اجرت جوجل تغييرات كبرى فى تطبيق Google Pay للدفع الإلكتروني، التي ترتبط حاليا ببطاقات الخصم وكروت الائتمان للعلامات التجارية الكبرى.

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حيث ستمكن هذه الميزات المستخدمين من إمكانية العمل على جميع المتاجر، مثلها مثل خدمة "آبل باي" لمستخدمى "آيفون".



وسيعمل تطبيق جوجل الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم تفعيله لباقي دول العالم فى وقت لاحق.



المصدر : اليوم السابع

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