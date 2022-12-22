الخميس 22-12-2022
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الخميس، 22-12-2022 02:12 م

جوجل تختبر تطبيق جديد لقراءة 'خط الطبيب' الغير مفهوم!

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الوكيل الإخباري - في مؤتمرها السنوي Google for India افي الهند يأمس، أعلنت غوغل أنها تعمل مع الصيادلة على طريقة لتفسير ما يكتبه الأطباء في الوصفات الطبية، عبر تطبيق يلتقاط صورة للوصفة الطبية أو تحميل صورة من مكتبة الصور.

وبمجرد معالجة صورة الوصفة الطبية يبحث التطبيق عن الأدوية في الوصفة أو المذكرة من مكتبة الصور ويسلط الضوء عليها.

وعرض أحد المسؤولين التنفيذيين في غوغل هذه التقنية وقالت الشركة: "سيعمل مثل تقنية مساعدة لرقمنة المستندات الطبية المكتوبة بخط اليد بزيادة عدد الموجودين في الحلقة مثل الصيادلة، ولكن لن يتخذ أي قرار بناءً على المخرجات التي توفرها هذه التقنية فقط".

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ويبدو أن التطبيق سيستخدم مع الصيدلي لمعرفة الدواء الموصوف للمريض. وإذا تمكنت غوغل من تطوير هذه التقنية، فقد تكون خطوة كبيرة لتقليل الأخطاء بسبب الكتابة اليدوية غير المتقنة، حسب موقع فون أرينا.

 

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