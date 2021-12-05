الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

ازدحام مروري على طريق المطار اثر حادث تصادم بين 4 مركبات - صور

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تفوزان بالجائزة العربية لأعمال الخير

وزيرة الثقافة والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات

السفير الروماني يؤكد ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن

المهندسين تقرر اجراء انتخاباتها في شباط القادم

صحة اربد: الوضع الوبائي مستقر ولكن بحذر شديد

"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الأحد، 05-12-2021 02:59 م

جوجل تخوض معركة قانونية بشأن قضايا العمل

2020_4_12_4_10_20_750


الوكيل الإخباري - بينما يراجع القضاة مذكرات الاستدعاء في قضية مستمرة منذ عام تقريبًا تضع شركة جوجل في مواجهة موظفيها، يسلط موظفو الشركة السابقون بدورهم الضوء على التوتر المتصاعد بين الجانبين .

اضافة اعلان

 

ورفع ثلاثة موظفين سابقين في جوجل دعوى قضائية متهمين صاحب العمل السابق بفصلهم بسبب احتجاجهم على صفقة سحابية وقعتها الشركة مع دائرة الجمارك والحدود التابعة لإدارة ترامب في عام 2019.


وتدعي ريبيكا ريفرز وصوفي والدمان وبول ديوك في الشكوى أنه عندما تم تعيينهم من قبل جوجل، طلب منهم التوقيع على عقد يتضمن بند شعار الشركة “لا تكن شريرًا”.

 

ويقول المدعون إن الشركة انتهكت الاتفاقية. ويطالبون بتعويضات وإعفاءات أخرى عن معاناتهم بسبب الضرر الجسيم الذي لحق بالسمعة والقدرة على إعادة التوظيف بأجر.


وليس لدى ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، سبب وجيه للقلق من الناحية المالية – تمتلك الشركة أكثر من 140 مليار دولار نقدًا وما في حكمها في ميزانيتها العمومية وتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.9 تريليون دولار.

 

ولكن سلسلة من إضرابات الموظفين والمعارك الداخلية حول كيفية استخدام الشركة لتقنية الذكاء الاصطناعي والدعاوى القضائية المتعلقة بمعاملة القوى العاملة لديها تشكل ضغطًا شديدًا على الشركة التي طالما افتخرت بثقافة الانفتاح والشمولية.


وفي شهر ديسمبر الماضي، قدم المجلس الوطني لعلاقات العمل شكوى ضد الشركة. زاعمًا فيها أن الشركة سرحت موظفيها بشكل غير قانوني وراقبتهم انتقاما لجهودهم في تكوين نقابات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
a9111f8e-ade2-4636-bbcf-9a758ec9eaa2

أمازون لديها عدة طرق لتجنب أزمة سلسلة التوريد

download

أفضل 10 تطبيقات في متجر آب ستور لجميع الأجهزة

twitter-1-1591862261

تويتر توقف عددا من الحسابات بالخطأ

c5a994b3-ff08-4f81-9b6d-2ed6f748edc8_16x9_1200x676

أحداث الفصل الثاني في فورتنايت

9f2fa2b7-a9a1-4a48-929a-bd472ce381b0

القارة القطبية الجنوبية تحصل على الإنترنت السريع

الشركات-التكنولوجية

أهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخلت عن الجيل الأول من مؤسسيها

أخبار متعلقة
1-904192-780x470

جوجل تعلن عن مجموعة من ميزات أندرويد الجديدة

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

جوجل تتعهد بإشراف أكبر على Privacy Sandbox

فات

جوجل تنفق مليار دولار أسترالي على مدى خمس سنوات

522509323-google-stadia-streamt-spiele-smartphones-laptops-oder-fernseher-X1DHAIVJoea

جوجل ستاديا تحتفل بعيد ميلادها الثاني