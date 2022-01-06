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الخميس، 06-01-2022 02:27 م

جوجل ترفع رواتب كبار المسؤولين إلى مليون دولار

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الوكيل الإخباري - منحت شركة جوجل أربعة من كبار مسؤوليها التنفيذيين دفعة كبيرة في الأجور، مما يرفع رواتبهم من 650 ألف دولار إلى مليون دولار، وذلك بعد أسابيع من إخبار الشركة للموظفين بأنها لن تعدل الرواتب تلقائيًا لحساب التضخم.

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وتم الكشف عن رواتب المديرين التنفيذيين الجديدة في ملف مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

 

وبحسب الملف، وافقت لجنة تطوير القيادة والتعويضات التابعة لمجلس إدارة ألفابت في 28 ديسمبر 2021 على ترتيب تعويض جديد لكبار أعضاء فريقها التنفيذي لعام 2022.

 


ويشمل ذلك المسؤولين التنفيذيين روث بورات وبرابهاكار راغافان وفيليب شندلر وكينت والكر. واعتبارًا من شهر يناير 2022، تتم زيادة الرواتب الأساسية لكل منهم من 650 ألف دولار إلى مليون دولار.


بالإضافة إلى ذلك يكونون مؤهلين للمشاركة في برنامج مكافأة سنوية بحد أقصى يبلغ 2 مليون دولار، بناءً على المساهمات في أداء جوجل مقابل الأهداف الاجتماعية والبيئية لعام 2022. ويتم تخفيض مدفوعات المكافآت الفعلية إذا لم يتم تحقيق الأداء المستهدف.


كما وافق مجلس الإدارة على جوائز الأسهم. وتحصل بورات على شريحة من أسهم الأداء PSU بقيمة مستهدفة تبلغ 5 ملايين دولار، وشريحة من الأسهم المقيدة GSU بمبلغ 18 مليون دولار.


ويحصل راغافان على شريحة من PSU بقيمة مستهدفة تبلغ 12 مليون دولار. وشريحة من GSU بمبلغ 23 مليون دولار.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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