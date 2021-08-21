جوجل تريد أن تصبح أكبر منصة ألعاب في العالم

الوكيل الإخباري - تخطط شركة جوجل لجلب تطبيقات وألعاب أندرويد إلى ماك وويندوز في السنوات المقبلة، وذلك وفقًا لوثائق داخلية تم الإعلان عنها مؤخرًا نتيجة الدعوى القضائية المستمرة بين آبل و Epic Games.

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وتشتهر عملاقة البحث ببدء مشاريع متعددة لإنجاز ما هو أكثر أو أقل من نفس المهمة وتمتد هذه الممارسة لتشمل الألعاب.



وكجزء من مشروع يطلق عليه اسم Games Future، تريد الشركة إتاحة ألعاب عالية الجودة عبر جميع الشاشات.

وتكشف المستندات الداخلية ما يبدو أنه عرض تقديمي من جوجل يحدد خارطة طريق Games Future الخاصة بها من الآن وحتى عام 2025 والهدف المباشر هو جلب ألعاب أندرويد مختارة إلى الحاسب الشخصي، مع دعم عبر المنصات.

وتخطط الشركة في وقت لاحق لزيادة قائمة ألعاب أندرويد المتوفرة عبر أجهزة الحواسيب المكتبية بشكل كبير، وتوسيع نطاق الدعم لنظام macOS.



كما أنها تخطط لإنشاء شبكة ألعاب تقدم البث المباشر والمكافآت والقدرة على التواصل مع الأصدقاء.



ويكشف أحد المستندات عن خطة الشركة لتوفير أقصى مدى من أي منصة كما يلمح إلى ذراع تحكم ألعاب محمولة عالمي منخفض التكلفة، الذي يوفر الوصول إلى ألعاب أندرويد في أي مكان – حتى عبر أجهزة التلفزيون الذكية.

ويؤرخ عرض Games Future التقديمي الداخلي السري بتاريخ أكتوبر 2020 وتم إنتاجه بواسطة قسم Google Play.



