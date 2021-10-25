جوجل تريد أن تكون مصدرك الرئيسي لمتابعة الأخبار

الوكيل الإخباري - يهتم ملايين المستخدمين حول العالم بمتابعة ومطالعة الأخبار المحلية والعالمية، ولكي يفعلون ذلك فإنهم عادةً ما يعتمدون على تويتر أو فيسبوك وليس جوجل، ولكن يبدو أن شركة جوجل تريد أن تغيّر ذلك من خلال خاصية جديدة.

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وذلك حيث إن الشركة تعمل حاليًا على تطوير خاصية باسم “اللحظات الكبيرة”. وهي التي ستكون جزءًا من منصة أخبار جوجل، والتي يمكن من خلالها متابعة الأخبار بشكل يومي.



ولكن تعرف منصة أخبار جوجل بأنها منصة مثالية لمتابعة الأخبار التي قد فاتتك، أو الأخبار المنتشرة، لكنها ليست مثالية لمتابعة الأخبار على مدار الساعة. لكن خاصية اللحظات الكبيرة Big Moments ستغيّر من هذا الوضع.

وتعمل خاصية جوجل الجديدة على تحديد الأخبار العاجلة والهامة وعرضها ضمن المنصة، بالإضافة إلى ذكر تفاصيل الخبر بقدر الإمكان، والهدف الرئيسي من ذلك هو استهداف قراء الأخبار من ناحية، واستهداف جميع المستخدمين بالأخبار العاجلة من ناحية أخرى.



وحاليًا يتم عرض الأخبار على جوجل بشكل مختصر، إلى جانب أن تلك الأخبار تعتمد على بعض التغريدات من تويتر. لكن محرك البحث الأشهر يود استبدال ذلك كله بأخبار موثوقة وذات تفاصيل واسعة.

تهدف جوجل من هذه الخاصية، طبقًا لتقرير من ذا إنفورميشن، لأن تكون المصدر الرئيسي لمتابعة الأخبار العاجلة والتأكد من محتوياتها. بما في ذلك الأخبار الحساسة مثل عدد الوفيات في الفاجعات الإرهابية، أو عدد ضحايا الأعاصير والزلازل وما إلى ذلك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية