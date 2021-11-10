جوجل تساعد الذين يعانون من صعوبات في الكلام

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة جوجل تطبيقًا تجريبيًا يمكن للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الكلام استخدامه كمساعد صوت مع المساهمة في جهود بحثية متعددة السنوات لتحسين التعرف على الكلام من عملاقة البحث.





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وتهدف الشركة إلى جعل مساعدها الصوتي Google Assistant، بالإضافة إلى الميزات الأخرى التي تستخدم تقنية الكلام إلى النص والكلام إلى الكلام، أكثر شمولاً للمستخدمين الذين يعانون من حالات عصبية تؤثر في كلامهم.





ويطلق على التطبيق الجديد اسم Project Relate. ويمكن للمتطوعين الاشتراك. ولكي تكون مؤهلاً للمشاركة، يجب أن يكون عمر المتطوعين 18 عامًا أو أكثر ويجدون صعوبة في أن يفهمهم الآخرون.



ويحتاجون أيضًا إلى حساب جوجل وهاتف أندرويد يستخدم نظام التشغيل 8 أو أحدث.



ويتوفر للناطقين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في الوقت الحالي. ويتم تكليفهم بتسجيل 500 عبارة، التي من المفترض أن تستغرق ما بين 30 إلى 90 دقيقة للتسجيل.



وبعد مشاركة عينات الصوت، يتمكن المتطوعون من الوصول إلى ثلاث ميزات جديدة عبر تطبيق Project Relate.



ويمكن نسخ كلامهم في الوقت الفعلي. كما أن لديه ميزة تسمى Repeat التي تعيد تأكيد ما قاله المستخدم بصوت واضح ومركب.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية