الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

قرار بسجن 5 موظفين حكوميين واستعادة مليون دينار

السيسي: لمست في الأمير الحسين روح الشباب الواعد

الأرصاد تكشف سبب تأخر هطول الأمطار

البريد الأردني يحذر من رابط يتم تداوله ويحمل اسمه

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

ولي العهد يزور قناة السويس

تراجع أسعار الذهب عالمياً

الأوقاف تخرج المشاركين في دورة الطاقة المتجددة

المعونة الوطنية يوضح حول خصم جزء من الدعم عن المواطنين

وزير الأوقاف يبحث مع وزير الحج السعودي تسهيل إجراءات العمرة برا

الأربعاء، 10-11-2021 02:14 م

جوجل تساعد الذين يعانون من صعوبات في الكلام

encyclopedia-شرح-كيفية-نشر-الصور-على-جوجل


الوكيل الإخباري - أطلقت شركة جوجل تطبيقًا تجريبيًا يمكن للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الكلام استخدامه كمساعد صوت مع المساهمة في جهود بحثية متعددة السنوات لتحسين التعرف على الكلام من عملاقة البحث.

اضافة اعلان

وتهدف الشركة إلى جعل مساعدها الصوتي Google Assistant، بالإضافة إلى الميزات الأخرى التي تستخدم تقنية الكلام إلى النص والكلام إلى الكلام، أكثر شمولاً للمستخدمين الذين يعانون من حالات عصبية تؤثر في كلامهم.

ويطلق على التطبيق الجديد اسم Project Relate. ويمكن للمتطوعين الاشتراك. ولكي تكون مؤهلاً للمشاركة، يجب أن يكون عمر المتطوعين 18 عامًا أو أكثر ويجدون صعوبة في أن يفهمهم الآخرون.

ويحتاجون أيضًا إلى حساب جوجل وهاتف أندرويد يستخدم نظام التشغيل 8 أو أحدث.


ويتوفر للناطقين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في الوقت الحالي. ويتم تكليفهم بتسجيل 500 عبارة، التي من المفترض أن تستغرق ما بين 30 إلى 90 دقيقة للتسجيل.


وبعد مشاركة عينات الصوت، يتمكن المتطوعون من الوصول إلى ثلاث ميزات جديدة عبر تطبيق Project Relate.


ويمكن نسخ كلامهم في الوقت الفعلي. كما أن لديه ميزة تسمى Repeat التي تعيد تأكيد ما قاله المستخدم بصوت واضح ومركب.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تعرف على you.com ، محرك بحث الجديد الذي يتحدى غوغل

You.com تريد إعادة تشكيل محرك البحث

FTZqtWYx

كوالكوم تطلق منصة الواقع المختلط Snapdragon Spaces

3-64

مدير أبل يكشف عن استثماره في العملات المشفرة

139684-tv-review-google-chromecast-ultra-review-image12-4jecly0z7b

ألعاب نتفليكس تتوفر عبر أجهزة آيفون وآيباد

641

فيسبوك تحذف مجموعات الاستهداف الإعلانية الحساسة

screen-shot-2021-06-07-at-1-07-0

التحديثات الجديدة في فيس تايم من آبل

أخبار متعلقة
تعرف على you.com ، محرك بحث الجديد الذي يتحدى غوغل

You.com تريد إعادة تشكيل محرك البحث

ألفابت

ألفابت تنضم إلى آبل ومايكروسوفت

Google-Pixel-6-Pro-Now-Playing-Watermarked

جوجل تشرح سبب تباطؤ الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في بيكسل 6

617a30ef4236044dc04901e4

جوجل تتيح الآن للمستخدمين طلب إزالة صور القاصرين من البحث

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل توسع وصول تقنية القماش الذكي Jacquard

1399087

نقل دردشات واتساب من آيفون إلى أندرويد متاحة عبر بيكسل