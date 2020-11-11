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الأربعاء، 11-11-2020 10:43 ص

جوجل تضيف ميزة أمان لمتصفح كروم لمنع نوع جديد من المخاطر

google


الوكيل الإخباري _ طرحت شركة جوجل ميزة أمان جديدة حيث تعمل على منع هجمات القبض على علامات التبويب أو ما يعرف بـ " tab-nabbing attacks"، والذي يعد نوع جديد من الهجمات عبر الإنترنت .

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حيث يقوم باختراق علامة تبويب متصفح جديدة، يعمل على استبدال عنوان URL الخاص بعلامة تبويب بآخر ضار بينما تظل محتويات صفحة الويب كما هي، ونظرًا لأن المستخدم كان في الأصل على الصفحة الصحيحة، فمن غير المرجح أن يلاحظ أنه قد تم تغييرها إلى موقع تصيد، خاصة إذا كان الموقع يشبه الهدف نفسه، وإذا قام المستخدم بالمصادقة على هذه الصفحة الجديدة، فسيتم إرسال بيانات اعتماده (أو بيانات حساسة أخرى) إلى موقع التصيد الاحتيالي بدلاً من الموقع الشرعي ".

 

وستعمل جوجل على تضمين هذه الميزة الجديدة التي تبحث تقنيًا في منع عكس Tabnabbing، في كروم 88 الذي من المتوقع إصداره في يناير 2021.


المصدر : اليوم السابع 

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