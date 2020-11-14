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السبت، 14-11-2020 01:23 م

جوجل تضيف ميزة جديدة لـ Gmail.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ طرحت شركة جوجل Google، ميزة جديدة على تطبيق البريد الإلكتروني حيث انها ستمكن المستخدمين تثبيت محادثة دردشة جوجل معينة وذلك للعثور على المحادثات بطريقة أسرع وأسهل.

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كما ستمكنهم من تثبيت "غرفة" في أعلى القائمة، وسيتم تثبيت المحادثة أو الغرفة في الجزء العلوي من عرض القائمة في Gmail ويمكن الوصول إلى الرسائل المثبتة من قائمة التنقل اليمنى.


وقد بدأ جوجل في طرح الميزة للمستخدمين المؤهلين وستكون مرئية لجميع مستخدمي جيميل في غضون الأيام القليلة القادمة.


كما وستتوفر ميزة المحادثة المثبتة Pin بـ Gmail على إصدارات التطبيق أندرويد وiOS وعلى الويب، سيكون جاهزا لجميع المستخدمين خلال أسبوعين، بينما تستغرق ميزة الثبيت ثلاثة أيام.

 

 

المصدر : صدى البلد 

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