جوجل تضيف 3 مليارات دولار إلى الاقتصاد في السعودية

الوكيل الإخباري - تساهم شركة جوجل ومنصاتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت الشركة على مدار الـ 24 عامًا الماضية جزءًا من العمود الفقري للإنترنت في العصر الحديث.

اضافة اعلان



ويعتمد الكثير من الأشخاص والشركات في الشرق الأوسط على أدوات مثل البحث والخرائط وإعلانات جوجل ومتجر تطبيقات جوجل بلاي ويوتيوب للكسب.



وعلى سبيل المثال، جمع المبدع العراقي المعروف باسم الشيف شاهين على مدى السنوات الخمس الماضية ما يقرب من 3 ملايين متابع عبر يوتيوب.



واستقطب الشيف المقيم في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 251 مليون مشاهدة على قناته، وذلك بفضل مقاطع الفيديو القصيرة والغريبة التي يقدمها حيث يعيد إنشاء وصفاته المفضلة.



وتمكن شاهين في الشهر الماضي من الاستفادة من نفوذه عبر الإنترنت. وفتح مشروعًا تجاريًا فعليًا. ونشر الشيف الشاب مقطع فيديو عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به في 16 أبريل، يعلن فيه افتتاح أول مطعم له، يابا، في دبي.



وبينما يستفيد رواد الأعمال الشباب مثل الشيف شاهين من مجموعة تطبيقات جوجل للكسب، فإن مساهمة جوجل في الاقتصاد آخذة في الظهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وساهمت جوجل في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر.

البوابة العربية للأخبار التقنية