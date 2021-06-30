الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 11:50 ص

جوجل تطلق أداة بحث جديدة للمساعدة في مكافحة انعدام الأمن الغذائي

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الوكيل الإخباري - تقول جوجل إن عمليات البحث عن بنك الطعام بالقرب مني وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية SNAP وطلب قسائم الطعام والتقاط الغذاء المدرسي وصلت إلى مستويات قياسية خلال عام 2020.

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وبالإضافة إلى موقع الطعام الجديد، تنشر جوجل خمسة مقاطع فيديو جديدة عبر منصة يوتيوب تهدف إلى إزالة وصمة انعدام الأمن الغذائي.

 

ويتضمن الموقع أيضًا روابط إلى الخطوط الساخنة لدعم الغذاء، وأدلة المزايا لكل ولاية على حدة، إلى جانب معلومات لمجتمعات محددة، مثل كبار السن والعائلات والأطفال والعائلات العسكرية.


بالإضافة إلى ذلك يمكن للزوار أيضًا العثور على معلومات حول كيفية التبرع بالطعام والوقت والمال لدعم المحتاجين.


وقالت إميلي ما، رئيسة Food for Good، في تدوينة: نريد أن يعرف الناس أنهم ليسوا وحدهم.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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