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الإثنين، 18-01-2021 01:13 م

جوجل تطلق تحديثا تاريخيا لـ Google Maps

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الوكيل الإخباري _ طرحت شركة جوجل الأمريكية عن تحديث تاريخي لتطبيق الخرائط ، حيث سيعرض لأول مرة شكل أكثر تفصيلا للشوارع والطرق والمباني والمعالم الموجودة بشكل دقيق ومحدد. 

حيث أتاحت التحديثات الجديدة على جوجل شكل أكثر تفصيلا ودقة ل 4 مدن فى العالم، مدينة طوكيو اليابانية، ونيويورك وسان فرانسيسكو الأمريكيتين، ولندن البريطانية، حيث أصبحت تبدو المدن بشكل أكثر دقة بالإضافة إلى إظهار معالمها بشكل ملون. 

ومن المقرر ان يبدأ التطبيق في هذه الميزات الجديدة خلال شهر أغسطس القادم، حيث من المفترض أن تصل لجميع المستخدمين فى كل أنحاء العالم بحلول شهر سبتمبر. 


وتعرض التحديثات الجديدة الطرق والزوايا الدائرية، وتحديد ممرات المشاة بشكل أكثر وضوحا، كما تظهر أيضا المساحات الخضراء بالقرب من الشارع، ومدى اتساع المسارات، حيث ستكون أصبحت هذه التغييات تساعد المستخدمين بوضوح . 


المصدر : صدى البلد 

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