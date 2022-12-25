الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

بوتين: لا يمكن لروسيا أن تتصرف بوضاعة مثلما يفعل الغرب

كيف يمكن الاستفادة من المساعدات والمنح الخارجية المقدمة للأردن؟ .. خبراء يجيبون

2022 كابوس مرعب لأكبر مليارديرات العالم - أرقام

إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة

الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من خطر تشكل السيول

وزير المالية الروسي: العقوبات ضد روسيا مفيدة للولايات المتحدة فقط

بوتين: هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي

لكل الأجانب الزائرين لمصر.. قرار جديد بخصوص تذاكر القطارات

اقرار أسس استحداث برامج الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي

روسيا: الصين والهند بديل أوروبا ونهاية عصر البترودولار

الأحد، 25-12-2022 01:19 م

'جوجل' تطلق نسخة تشفير جديدة لخدمة مستخدمي البريد الإلكتروني

32acdb6e-7765-40ec-8130-83fabd47ffb2


الوكيل الإخباري - أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية غوغل نسخة تجريبية من خاصية التشفير من جانب العميل لخدمة البريد الإلكتروني للشركات والمؤسسات. وتتيح هذه الخاصية للشركات استخدام أدوات الشفرة الخاصة بها لتشفير بياناتها قبل إرسالها إلى أجهزة خوادم غوغل.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن النسخة التجريبية من الخاصية الجديدة متاحة حالياً لعملاء خدمات غوغل ووركسبيس إنتربرايز بلس وإيديوكيشن بلس وإيديوكيشن ستاندرد والتي تسمى عادة جي سويت، وتتكون من مجموعة تطبيقات وخدمات مصصمة للشركات والمؤسسات.

وبمجرد توفير خدمة التشفير من جانب العميل، فإنها ستحمي البيانات الموجودة في نص رسالة البريد الإلكتروني أو المرفقات أو الصور وتكون غوغل غير قادرة على فك تشفير البيانات. في الوقت نفسه، لن يتم تشفير عنوان الرسالة ولا الطابع الزمني ولا قائمة المتسلمين. ويعد البريد المشفر مفيداً بشكل خاص للشركات التي تريد أن تكون مراسلاتها  آمنة ومحمية من مراقبة الآخرين.

وقالت في رسالة عبر الإنترنت إن "التشفير من جانب العميل يساعد في تعزيز سرية بياناتكم في حين تساعد في تلبية مجموعة واسعة من احتياجات السيادة على البيانات والالتزام بالقواعد". وأشارت الشركة إلى رسالة نشرتها في 2021 وناقشت أهمية التشفير من جانب العميل وبخاصة للشركات التي تخزن بيانات حساسة أو حقوق الملكية الفكرية.

وتتلقى صفحة مركز دعم غوغل طلبات الحصول على النسخة التجريبية من خدمة التشفير حتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل من جانب مستخدمي الخدمات المقررة.
24

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
202805

أبل تضيف تطبيقات جديدة على آيفون

Uudrw

ماسك يأمر بإزالة بعض خاصيات السلامة من تويتر

ميتا-شعارات100

ميتا تدفع 725 مليون دولار لإقفال قضية كمبريدج اناليتيكا

whatsapp-logo

أهم ميزات واتس آب الجديدة في 2022

d986d8aad981d984d98ad983d8b3-d8b3d988d981-d8aad985d986d8b9-d985d8b4d8a7d8b1d983d8a9-d983d984d985d8a7d8aa-d8a7d984d985d8b1d988d8b1-d8a3_63a60c68c5408

نتفلكس تعتزم التخلص من مشاركة كلمات المرور اعتبارا من 2023

image

تويتر يطلق ميزة جديدة

أخبار متعلقة
thumb

غوغل تقدم ميزة مهمة لجيميل على الويب

6391e2d04c59b71f3268f00f

غوغل تحمي أجهزة أندرويد بتحديث أمني جديد

108e046190dd09962ca45ec3795a9153

غوغل تصدر تحذيراً عاجلاً لملايين المستخدمين بشأن كلمات المرور المسروقة

rQxrT

تغريم ميتا بلاتفورمس 277 مليون دولار.. لهذا السبب