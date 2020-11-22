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الأحد، 22-11-2020 12:55 م

جوجل تطور تطبيقا لمساعدة فاقدى البصر على الركض

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الوكيل الإخباري _ تعمل شركة جوجل على اختبار تطبيقا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حيث يعمل على مساعدة فاقدي البصر على الركض بشكل منفرد دون مساعدة فى الأماكن العامة.

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حيث يمكن التطبيق مستخدميه على الركض لمسافة 5 كيلومتر، وهو الأمر الذى يعتبر ثورة تكنولوجية فى الآليات التى تساعد فاقدي البصر على المشيأو الجرى بمفردهم. 

ويعتمد التطبيق على إرسال إشارات صوتية للمستخدم عبر سماعات حديثة للرأس لحث الجسم على الركض فى الاتجاه الصحيح، مما يساعد المستخدمين على الاعتماد على أنفسهم عند الجري أو الحركة دون طلب المساعدة من أحد. 

المصدر : صدى البلد 

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وعند الابتعاد عن مكان الخط المحدد للمستخدم فإن التطبيق يصدر أصوات عالية لحضث المستخدم وتوجيهه إلى المكان الطبيعى، كما تساعد الكاميرا الموجودة على هاتف متصل بالتطبيق بعمل مسح للطريق باستمرار للعلامات التي تخبر الأشخاص بالاتجاه الصحيح.   



 




 

 


 

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