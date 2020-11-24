جوجل تطور سرًا تطبيق جديد يشبه Truecaller

الوكيل الإخباري _ يواصل تطبيق جوجل في تطوير مزاياه حيث يستعد لإطلاق صورة رمزية جديدة لتطبيق "Phone by Google" والتي توصف بأنها دليل على أن الشركة ستطور خدمتها لمعرفة هوية المتصل على غرار تطبيق "تروكولر"، وسيطلق على التطبيق اسم Google Call وسيوفر معرف المتصل والحماية من البريد العشوائي.





وقد تم العثور على معلومات حول هذا التطبيق الجديد من إعلان على YouTube، الا ان هذا التطبيق غير متاح حتى الآن على جوجل Play مما يعني أنه يمكننا أن نتوقع من جوجل طرح هذا التطبيق قريبًا جدًا.

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ومن الجدير بالذكر ان تطبيق Google Phone قد حصل مؤخرًا على مزايا جديدة مثل قراءة اسم المتصل والمزيد، كما حصل التطبيق الآن على ميزة إعلان هوية المتصل الجديدة، وتقرأ هذه الميزة اسم المتصل ورقم هاتفه عند قفل الشاشة.



المصدر : اليوم السابع

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