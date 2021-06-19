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السبت، 19-06-2021 04:26 م

جوجل تطور شبكة Find My من آبل

تالتاتاتا


الوكيل الإخباري - هناك أكثر من 3 مليارات جهاز أندرويد نشط. ويمثل هذا مصدرًا كبيرًا للمعلومات، سواء كانت بيانات مقياس التسارع، أو موقع هاتف في غير محله.

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ووفقًا لصفحة دعم جوجل، يمكن لنظام Find My Device الحالي العثور على الهواتف التي تم تشغيلها ولديها اتصال بشبكة الإنترنت وتم تمكين خدمات الموقع بها.


وتعمل هذه الطريقة في معظم الحالات. ولكن شبكة Find My من آبل تتخذ خطوة إضافية تتمثل في جعل الأجهزة تبث إشارات البلوتوث حتى عندما تكون غير متصلة بالإنترنت.

 

ويمكن التقاط الإشارة بواسطة أي جهاز iOS آخر لنقل ذلك والموقع إلى السحابة. حتى تتمكن من العثور على أداة مفقودة في المزيد من الظروف.


ووجد موقع 9to5Google إعدادًا من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل الميزة. وذلك حتى لا يساعد هاتفهم في تحديد موقع الأجهزة الأخرى.


وتم توصيل Spot ببروتوكول Eddystone الذي عملت جوجل عليه في منتصف عام 2010 من أجل رسائل إشارات التقارب.


وفي ذلك الوقت، استثمرت جوجل في إنشاء شبكة مادية حيث يمكن لأجسام العالم الحقيقي أن تتفاعل مع هاتفك.


وتضمنت الأمثلة الحصول على جدول ترانزيت في محطات الحافلات، وأدلة في متحف، وخدمة الشبكة اللاسلكية المجانية.


ومع ذلك، فقد تم استخدام هذه الإشعارات بشكل متزايد للرسائل غير المرغوب فيها. وأوقفت جوجل قدرة هواتف أندرويد على تلقي إشعارات الأجهزة المجاورة في عام 2018.


وبالنظر إلى أن المعلومات محدودة، فليس من الواضح ما إذا كانت شبكة Find My Device ستكون قادرة على العثور على أشياء أخرى غير الهواتف، مثل شبكة Find My من آبل أو شبكة Galaxy Find من سامسونج.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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