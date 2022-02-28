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الإثنين، 28-02-2022 10:44 ص

جوجل تعلق خدمة الخرائط مؤقتا في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة "جوجل"، اليوم الاثنين، تعليق خدمة "خرائط جوجل" في أوكرانيا بشكل مؤقت.

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وقالت الشركة، في بيان، إنها عطلت مؤقتا في أوكرانيا بعض أدوات خرائط جوجل التي توفر معلومات مباشرة حول ظروف حركة المرور ومدى ازدحام الأماكن المختلفة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.


وأوضحت أنها اتخذت هذا الإجراء "من أجل سلامة المجتمعات المحلية في البلاد، بعد التشاور مع مصادر بما في ذلك السلطات الإقليمية".


والخميس الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا قالت إنها "للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة حاليا".

 

بترا


 




 

 


 

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