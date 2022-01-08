جوجل تعلن عن المعيار الجديد المفتوح المصدر Ripple

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة جوجل معيار API المفتوح المصدر المسمى Ripple الذي يمكنه نظريًا جلب تكنولوجيا الرادارات إلى أجهزة إضافية خارج منتجات الشركة بما في ذلك السيارات، حيث إن شركة فورد هي أحد المشاركين في المعيار الجديد.

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وتبني جوجل شرائح رادار صغيرة بشكل عام منذ عام 2015. ويمكن لهذه الشرائح إخبارك كيف تنام جيدًا، والتحكم في ساعة ذكية، وعد الأوراق، وتمكينك من العزف على أصغر كمان في العالم.





ويعمل Ripple تحت رعاية جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA، التي تستضيف معرض CES التجاري في شهر يناير من كل عام. ولكن هناك القليل من التساؤل عمن يقف وراء المشروع.



وقال إيفان بوبريف، مدير الهندسة في جوجل الذي قاد فريق التكنولوجيا والمنتجات المتقدمة التي ابتكرت Soli: يطلق Ripple ابتكارات مفيدة تعود بالفائدة على الجميع. الرادار للأغراض العامة هو تقنية ناشئة رئيسية لحل حالات الاستخدام الحرج بطريقة تحترم الخصوصية.



بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع Ripple في Github مليء بالإشارات إلى جوجل، بما في ذلك العديد من حالات حقوق النشر لعام 2021 محفوظة لشركة جوجل، ويجب على المساهمين توقيع اتفاقية ترخيص مفتوحة المصدر من عملاقة البحث للمشاركة.