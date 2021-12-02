جوجل تعلن عن مجموعة من ميزات أندرويد الجديدة

الوكيل الإخباري - تمتلك شركة جوجل مجموعة من الميزات الجديدة التي يتم طرحها قريبًا عبر نظام التشغيل أندرويد، بما في ذلك الأدوات الذكية الجديدة لـ YouTube Music و Google Play Books و Google Photos، بالإضافة إلى ميزات Android Auto الجديدة والتحديثات لـ Google Assistant و Google Photos.

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ويمكن الآن لمالكي هواتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو و Galaxy S21 استخدام الهواتف كمفتاح سيارة مع سيارات بي إم دبليو المتوافقة في بلدان محددة.





وأعلنت جوجل أنها تعمل على ميزة مفتاح السيارة لنظام أندرويد 12 في شهر مايو. مستشهدة على وجه التحديد بشركة بي إم دبليو كواحدة من الشركات المصنعة التي تعمل معها.

وتقول عملاقة البحث إن الميزة تكون متاحة في جميع سيارات بي إم دبليو لعامي 2020 و 2022، وإنها تأمل في إضافة المزيد من السيارات المتوافقة في المستقبل.



وتشتمل ميزات أندرويد أوتو الجديدة الأخرى التي تأتي قريبًا على خيار تشغيل الواجهة الملائمة للسيارة تلقائيًا عند توصيل هاتف أندرويد بالسيارة. وهناك أيضًا زر تشغيل جديد عبر الشاشة الرئيسية لبدء تشغيل الموسيقى بنقرة واحدة. مع رمز بحث جديد للعثور بسرعة على الموسيقى وخيارات الرد الذكية الجديدة للرسائل النصية.



وتتوفر أدوات جديدة أيضًا على شاشة هاتف أندرويد لتطبيقات YouTube Music و Google Play Books و Google Photos.



ويوفر YouTube Music عناصر تحكم في التشغيل والوصول إلى المقطوعات التي تم تشغيلها مؤخرًا. بينما يوفر Google Play Books اختصارات إلى مكتبتك.

وهناك أيضًا عنصر واجهة مستخدم جديد من Google Photos يمكن تعيينه لعرض صور لأشخاص محددين وحيوانات أليفة من مكتبتك.



وتبدأ ميزة ذكريات Google Photos أيضًا بعرض صور ومقاطع فيديو منظمة لأحداث ضمن واجهة شبكة الصور القياسية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية