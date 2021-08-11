جوجل تمنح الأطفال تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة جوجل أنها لن تسمح باستهداف الإعلانات للأطفال على أساس العمر أو الجنس أو الاهتمامات كجزء من سلسلة جديدة من التدابير المصممة لحماية الأطفال دون سن 18 عامًا باستخدام خدماتها.

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وتتضمن التغييرات الأخرى خيارًا جديدًا لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا للمطالبة بإزالة صوره من نتائج صور الشركة بينما يتم أيضًا تعيين تحميلات يوتيوب من الأطفال بشكل افتراضي إلى الإعداد الأكثر خصوصية بشكل تدريجي.



وتشبه التغييرات ما قدمته فيسبوك في الشهر الماضي عندما قالت إن حسابات إنستاجرام للأطفال دون سن 16 عامًا يتم تعيينها على الوضع الخاص افتراضيًا، مما يعني أنه يتعين على المستخدمين اختيار جعل حساباتهم عامة

كما حظرت الإعلانات التي تستهدف الأطفال بناءً على اهتماماتهم أو نشاطهم. وذلك بالرغم من أنها لا تزال تسمح لهم بالاستهداف على أساس العمر والجنس والموقع.



وتقول عملاقة البحث إنها تدخل تغييراتها على أساس اللوائح الجديدة التي يتم تقديمها في بعض البلدان، وإنها تريد تقديم تجارب منتجات وعناصر تحكم متسقة على مستوى العالم.



وتحذر الشركة من أن طلب إزالة صورة من بحثها للصور لن يزيلها من الويب تمامًا ولكن يجب أن يمنح هذا الأمر المستخدمين مزيدًا من التحكم في انتشار صورهم

وإلى جانب التغييرات التي طرأت على استهداف الإعلانات، تقول الشركة أيضًا إنها توسع الضمانات لمنع عرض الفئات الإعلانية الحساسة للعمر للمراهقين.

وأوضحت عملاقة البحث أنها تجري عدد من التعديلات الأخرى على خدماتها للأطفال ويتم الآن تشغيل البحث الآمن افتراضيًا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بعد تشغيله افتراضيًا للمستخدمين الأقل من 13 عامًا.



وتأتي الميزة التي تمنع النتائج الصريحة من الظهور في البحث إلى متصفح الويب الخاص بالشركة عبر شاشات العرض الذكية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



