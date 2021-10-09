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السبت، 09-10-2021 01:49 م

جوجل تمنع استثمار المحتوى الذي ينكر وجود تغير المناخ

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الوكيل الإخباري - لن تسمح شركة جوجل للمعلنين والناشرين وصناع محتوى منصة يوتيوب بعد الآن باستثمار المحتوى الذي ينفي وجود تغير المناخ وقامت الشركة بتفصيل التغييرات في مستند الدعم.

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وقالت الشركة: نعلن عن سياسة جديدة لتحقيق الدخل لمعلني جوجل والناشرين وصناع المحتوى عبر يوتيوب التي تحظر إعلانات المحتوى الذي يتعارض مع الإجماع العلمي الراسخ حول وجود وأسباب تغير المناخ.

 

وأضافت: يتضمن هذا المحتوى الذي يشير إلى تغير المناخ باعتباره خدعة أو عملية احتيال، وادعاءات تنكر أن الاتجاهات الطويلة الأجل تظهر أن المناخ العالمي آخذ في الاحترار، ويدعي إنكار أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو النشاط البشري يساهم في تغير المناخ.

 

وتوضح الشركة أنها تستخدم مزيجًا من الأدوات الآلية والمراجعات البشرية لفرض السياسة. وقالت: عند تقييم المحتوى وفقًا لهذه السياسة الجديدة، ننظر بعناية في السياق الذي يتم فيه تقديم الادعاءات، ونفرق بين المحتوى الذي ينص على ادعاء كاذب كحقيقة، مقابل المحتوى الذي يقدم تقارير عن هذا الادعاء أو يناقشه.


وتظل الإعلانات متاحة حول موضوعات المناخ مثل المناقشات العامة حول سياسة المناخ والتأثيرات المتفاوتة لتغير المناخ والبحث الجديد والمزيد.


وتمثل الإجراءات المتزايدة ضد منكري التغير المناخي ثاني تغيير كبير في سياسة المعلومات الخطأ للشركة في الأيام الأخيرة. ووصلت الإجراءات الجديدة بعد نحو أسبوع من حظر يوتيوب للمعلومات المضللة عن اللقاحات.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

 

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