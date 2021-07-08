الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 11:50 ص

جوجل تواجه دعوى قضائية جديدة

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الوكيل الإخباري - تأتي الدعوى وسط ضغوط فيدرالية متزايدة ضد جوجل، التي تواجه ثلاث دعاوي قضائية فيدرالية لمكافحة الاحتكار، بما في ذلك قضية وزارة العدل الجارية التي تتهم الشركة بممارسات احتكارية في الإعلانات عبر شبكة البحث.

وينظر إلى أندرويد عادةً على أنه أقل تهديدًا لمكافحة الاحتكار من نظام التشغيل iOS من آبل، وذلك بالنظر إلى أنه لا يتطلب متجر جوجل بلاي كمصدر وحيد للبرامج عبر الهاتف.

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ومع ذلك، فإن الضغط المتزايد على شركة آبل قد وضع العديد من جوانب هيكل عمولة متجر جوجل موضع تساؤل.


بالإضافة إلى ذلك تساءل المشرعون عن قدرة آبل وجوجل على جعل متاجر التطبيقات هي الافتراضية عبر الأجهزة.


وفي الآونة الأخيرة، انضمت عملاقة البحث إلى آبل في خفض العمولة إلى 15 في المئة للمطورين الأصغر، وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها استجابة لضغوط عامة متزايدة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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