السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022

الاوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثالثة يجب ان تكون على جدول الاهمية لدى المواطنين

مهيدات للوكيل: ندرس اعتماد وترخيص الكبسولات المضادة لكورونا

الملك يهنئ بعيد استقلال ليبيا

70-80% نسبة إلغاء الحجوزات خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية

مصدر حكومي ينفي طرح ورقة نقدية من فئة المئة دينار - صورة

تنفيذا لتوجيهات الملك .. العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية

التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

الغذاء والدواء تنفي وجود حليب مجفف مقلد في الأسواق المحلية

لماذا لا تضع الحكومة سقوفا سعرية للمحروقات ؟

السبت، 25-12-2021 03:15 م

جوجل تواجه غرامة تقارب 100 مليون دولار في روسيا

1610486779_1-780x462


الوكيل الإخباري - فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 98 مليون دولار على شركة جوجل بسبب فشلها في إزالة محتوى اعتبر غير قانوني في البلاد، وهذه أول غرامة مالية من نوعها في روسيا.

اضافة اعلان

 

وزادت موسكو من الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام في حملة وصفها النقاد بأنها محاولة من قبل السلطات الروسية لممارسة سيطرة أشد على الإنترنت، وهو أمر يقولون إنه يهدد حرية الأفراد والشركات.

 

وتبلغ الغرامة نحو 8 في المئة من عائدات الشركة في روسيا. وتأتي هذه الغرامة وسط حملة أوسع داخل البلاد لممارسة المزيد من السيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى والمحتوى الذي ينشره الأشخاص على منصاتهم.

وقالت جوجل إنها تدرس وثائق المحكمة عندما تكون متاحة ومن ثم تقرر الخطوات التالية. ومع ذلك، هدد مسؤول روسي استشهدت به وكالة بلومبرج بإجراءات غير سارة للغاية إذا لم تمتثل الشركة لتفويض الدولة بحذف المحتوى المحظور.

 

ويتضمن المحتوى الترويج للمخدرات ومنشورات المنظمات التي تقول الحكومة إنها متطرفة أو إرهابية. بما في ذلك تلك المرتبطة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-1227892550

تيك توك تواجه دعوى قضائية من مشرف محتوى سابق

SlackLogo_CompanyNews_PrimaryAubergine_Hero-5

تغيير السمات في منصة Slack

amazon-shopping-2551

أمازون تعاني من تلاشي الاهتمام بخدمة أليكسا

211223010556-tencent-logo-file-12132021-super-tease

تينسنت تتنازل عن 16 مليار دولار من حصتها في JD.com

120719-6179fc535cd84

تشفير النسخة الاحتياطية من محادثات واتساب

image (6)

خرائط غوغل تطلق خدمة جديدة

أخبار متعلقة
GettyImages-843734818

الهند فرضت غرامة على أمازون بقيمة 26.3 مليون دولار

شركة-جوجل

جوجل قيد التحقيق لكيفية تعاملها مع العاملات السود

5-8-2021_08_28_06_GomhuriaOnline_351628144886

جوجل تطلق مجموعة من الميزات لأجهزة بيكسل

2020_4_12_4_10_20_750

جوجل تخوض معركة قانونية بشأن قضايا العمل

1-904192-780x470

جوجل تعلن عن مجموعة من ميزات أندرويد الجديدة

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google

جوجل تتعهد بإشراف أكبر على Privacy Sandbox