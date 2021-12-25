جوجل تواجه غرامة تقارب 100 مليون دولار في روسيا

الوكيل الإخباري - فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 98 مليون دولار على شركة جوجل بسبب فشلها في إزالة محتوى اعتبر غير قانوني في البلاد، وهذه أول غرامة مالية من نوعها في روسيا.

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وزادت موسكو من الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى هذا العام في حملة وصفها النقاد بأنها محاولة من قبل السلطات الروسية لممارسة سيطرة أشد على الإنترنت، وهو أمر يقولون إنه يهدد حرية الأفراد والشركات.

وتبلغ الغرامة نحو 8 في المئة من عائدات الشركة في روسيا. وتأتي هذه الغرامة وسط حملة أوسع داخل البلاد لممارسة المزيد من السيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى والمحتوى الذي ينشره الأشخاص على منصاتهم.



وقالت جوجل إنها تدرس وثائق المحكمة عندما تكون متاحة ومن ثم تقرر الخطوات التالية. ومع ذلك، هدد مسؤول روسي استشهدت به وكالة بلومبرج بإجراءات غير سارة للغاية إذا لم تمتثل الشركة لتفويض الدولة بحذف المحتوى المحظور.



ويتضمن المحتوى الترويج للمخدرات ومنشورات المنظمات التي تقول الحكومة إنها متطرفة أو إرهابية. بما في ذلك تلك المرتبطة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية