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الثلاثاء، 04-10-2022 11:20 ص

جوجل توقف خدمة الترجمة في الصين

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الوكيل الإخباري-أعلنت شركة جوجل الأمريكية نهاية لواحدة من أهم خدماتها الرئيسية، خدمة الترجمة Google Translate في الصين، وذلك بعد سنوات طويلة من سحب محركها للبحث من هناك في عام 2010 ، لتمثل بذلك نهاية أحد آخر منتجاتها المتبقية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

وفي بيان لها قالت شركة جوجل إنها أغلقت خدمة الترجمة Google Translate في بر الصين الرئيسي، حيث أشارت الشركة  إلى الاستخدام المنخفض للخدمة. ومن المقرر أن تفسح هذه الخطوة الطريق لأكثر لعمالقة التكنولوجيا في الصين. 

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن موقع الويب المخصص لبر الصين الرئيسي أصبح يعيد توجيه المستخدمين لخدمة Google Translate إلى إصدار هونج كونج من الخدمة، ومع ذلك ، لا يمكن الوصول إليه من بر الصين الرئيسي.

وتتمتع جوجل بوجود محدود للغاية في الصين هذه الأيام بعد أن سحبت محرك البحث الخاص بها من السوق في عام 2010 مع وجود شركات محلية منافسة، بما في ذلك محرك Baidu و Tencent ، المهيمنين الرئيسييين على خدمة الإنترنت في الصين. 

 
صدى البلد

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