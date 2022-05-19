جوجل روسيا تخطط لتقديم ملف يعلن إفلاسها

الوكيل الإخباري - يخطط فرع جوجل الروسي لتقديم طلب إفلاس بعد أن استولت السلطات على حسابه المصرفي، مما يجعل من المستحيل دفع رواتب الموظفين والموردين. ولكن الخدمات المجانية، بما في ذلك البحث ويوتيوب، تستمر في العمل. إذ يعتمد الأشخاص في روسيا على خدماتها للوصول إلى المعلومات الموثوقة.



وأفاد الفرع الروسي أنه حقق 134.3 مليار روبل (نحو 2.086 مليار دولار أمريكي) في روسيا في عام 2021 ويعمل به أكثر من 100 عامل.



وقال متحدث باسم جوجل في بيان: أدى استيلاء السلطات الروسية على الحساب المصرفي لشركة جوجل الروسية إلى جعل من المستحيل استمرار عمل مكتبنا في روسيا، بما في ذلك توظيف ودفع رواتب الموظفين المقيمين في روسيا، والدفع للموردين والموردين، والوفاء بالالتزامات المالية الأخرى.



ونشرت شركة جوجل روسيا إشعارًا بنيتها تقديم طلب إفلاس وأنها لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالفرع.



وتعرضت الشركة لضغوط في روسيا منذ شهور لفشلها في حذف المحتوى الذي تعتبره موسكو غير قانوني ولتقييد الوصول إلى بعض وسائل الإعلام الروسية عبر موقع يوتيوب. ولكن الكرملين لم يمنع حتى الآن الوصول إلى خدمات الشركة.



وقالت قناة تلفزيونية مملوكة لرجل أعمال روسي خاضع لعقوبات في شهر أبريل: صادرت السلطات مليار روبل (15 مليون دولار) من جوجل لأنها لم تعيد الوصول إلى حساب القناة عبر يوتيوب.



ولكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها عملاقة التكنولوجيا الأمريكية عن مصادرة حسابها المصرفي بالكامل.



ولم تؤكد الشركة ما إذا كانت مصادرة تلك الأموال هي التي أدت إلى نيتها تقديم طلب الإفلاس، أو ما إذا كانت هناك عمليات مصادرة أخرى قد حدثت.



وأدرجت قاعدة بيانات خدمة تحصيل الديون الفيدرالية الروسية مصادرتين منذ منتصف شهر مارس، دون تحديد المبالغ، بالإضافة إلى غرامات أخرى ورسوم.



وأكدت الخدمة أنها استولت على أصول وممتلكات الشركة. بينما أكدت جوجل أنها نقلت العديد من موظفيها من روسيا منذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

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