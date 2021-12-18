جوجل قيد التحقيق لكيفية تعاملها مع العاملات السود

الوكيل الإخباري - تحقق هيئة الحقوق المدنية في ولاية كاليفورنيا في معاملة شركة جوجل للموظفات ذوات البشرة السوداء بعد حوادث مزعومة من التحرش والتمييز.

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وأجرى محامون ومحللون في إدارة التوظيف العادل والإسكان في كاليفورنيا مقابلات متكررة مع العديد من الموظفات ذوات البشرة السوداء اللاتي عملن في الشركة حول تجاربهن هناك.





وركزت الأسئلة على المضايقات المزعومة والتمييز في مكان العمل. وجرت المحادثات في الآونة الأخيرة حتى الشهر الماضي.



وقالت جوجل إنها تركز على بناء العدالة المستدامة لموظفيها ذوي البشرة السوداء. وأضافت: كان عام 2020 أكبر عام لها لتوظيف من تسميهم +Black، وهو تصنيف يشمل الأشخاص الذين ينتمون إلى أعراق متعددة.



وقالت: هدفنا هو التأكد من أن كل موظف يختبر جوجل كمكان عمل شامل. نواصل التركيز على هذا العمل المهم والتحقيق الشامل في أي مخاوف للتأكد من أن مكان العمل لدينا تمثيلي ومنصف.



وأجرت إدارة التوظيف العادل والإسكان في كاليفورنيا مقابلات مع العمال الذين قدموا شكاوى رسمية وأولئك الذين لم يقدموا، مما يدل على أن الهيئة التنظيمية قد سعت إلى المزيد من الأمثلة على سوء المعاملة المحتملة.



وتشارك الوكالة في دعاوى قضائية جارية تزعم انتشار التمييز والتحرش ضد شركتي ألعاب الفيديو Riot Games المملوكة لشركة تينسنت و Activision Blizzard. ولكن قضاياها لا تؤدي دائمًا إلى توجيه اتهامات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية