جوجل ومايكروسوفت تعودان إلى المشاكل القانونية

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز أن الاتفاقية بين مايكروسوفت وجوجل كان من المفترض أيضًا أن تحسن التعاون بين الشركتين.

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وكانت مايكروسوفت تأمل في إيجاد طريقة لتشغيل تطبيقات أندرويد عبر ويندوز، ومن الواضح أن هذا لم ينجح، وتحولت مايكروسوفت إلى أمازون بدلاً من ذلك لتشغيل تطبيقات أندرويد عبر ويندوز 11.





وكانت بعض المعارك بين مايكروسوفت وعملاقة البحث شديدة قبل هذه الاتفاقية، ومن المحتمل أن تشتد مرة أخرى.



وخلال ذروة ويندوز فون في عام 2013، كانت هناك معركة بين مايكروسوفت وعملاقة البحث تجري عبر يوتيوب.

وبعد أشهر، كانت مايكروسوفت تبيع أكوابًا وقمصانًا مناهضة لعملاقة البحث. وتصرفت بشكل غير متوقع إلى حد ما بشأن أجهزة كروم بوك.



وقد تغير الكثير بالنسبة لكل من مايكروسوفت وجوجل منذ أيام Scroogled – بما في ذلك القيادة الجديدة على كلا الجانبين – لكن هجوم عملاقة البحث على مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام يثبت أن عمالقة التكنولوجيا مستعدون للمعركة مرة أخرى.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





