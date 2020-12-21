جوجل يختبر ميزة جديدة ليوتيوب تسهل مشاركة التنزيلات أوفلاين

الوكيل الإخباري _ تعمل شركة جوجل على اختبار طريقة جديدة تمكن مستخدمي تطبيق يوتيوب Premium من إدارة تنزيلات الفيديو الخاصة بهم على أجهزة منفصلة، حيث تسمح الإعدادات الموجودة في إصدار أندرويد من تطبيق يوتيوب بعنوان "إعدادات غير متصلة بالإنترنت عبر الأجهزة" للمستخدم بتحديد جهاز ثانٍ لتخزين مقاطع فيديو يوتيوب التي تم تنزيلها عليه.

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حيث يؤدي الضغط على القائمة "إعدادات غير متصلة بالإنترنت عبر الأجهزة" إلى إحضار مربع لكتابة الاسم الذي اخترته لتمثيل جهاز منفصل، ويتيح لك مفتاح التبديل تشغيل الميزة والسماح للجهاز المنفصل بتلقي مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها من تطبيق يوتيوب.

وتقدم هذه الخدمة فيديوهات بدون إعلانات وتسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو حتى أثناء استخدام تطبيق آخر أو عندما تكون الشاشة مقفلة.

المصدر : اليوم السابع



