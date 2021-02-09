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الثلاثاء، 09-02-2021 11:49 ص

جوجل يضيف أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو

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الوكيل الإخباري _ أضافت شركة "جوجل" الأمريكية أداة جديدة لمقاطع الفيديو بشكل خاص ، حيث تعمل على تكبير وتصغير مقاطع الفيديو.

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وستسعى تلك الأداة إلى تحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو، في تطبيق "جوجل للصور" الخاص بها.


كما يضم التحديث الأخير لـ"غوغل فوتوز" عددا من الميزات الأخرى الرائعة، حيث سيسمح قرص جديد بتكبير مقاطع الفيديو أو تصغيرها، عن طريق النقر المزدوج على الفيديو.


ولن تؤثر هذه التقنية على جودة مقاطع الفيديو الموجودة، وقد طرحت حاليا فقط لعدد محدود من المستخدمين، وسيتم نقلها إلى باقي مستخدميها في وقت لاحق بعد الانتهاء من اختبارها.

 

المصدر : سبوتنيك 

 



 




 

 


 

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