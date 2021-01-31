الأحد 31-01-2021
الوكيل الاخباري

تنويه هام الى اولياء امور الطلبة حول رسوم المدارس الخاصة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر

وزير التربية : هكذا ستكون الدراسة في المدارس والخيار لولي الأمر

مطالبة بإعادة فتح باب التجنيد في الأمن العام

حادث سير مروع في طبربور

أردنيون يرحبون بكأس التحدي الذي أطلقته التربية

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة

الخصاونة يوعز بترجمة الرؤى الملكية السامية

الأحد، 31-01-2021 01:33 م

جوجل يعيد تطبيق المراسلة إليمنت إلى متجره بعد حذف خاطئ

31-01-21-442080662


الوكيل الإخباري _ أعلن تطبيق المراسلة "إليمنت"، اليوم الأحد، عودته من جديد إلى متجر "جوجل بلاي" للتطبيقات، بعد أن تعرض لحذف خاطئ من جانب شركة "جوجل ".

اضافة اعلان

وقد قال حساب "إليمنت" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن نائب رئيس شركة "غوغل" اتصل بفريق التطبيق، وأوضح لهم أن تقريرا بشأن محتوى مسيء على خادم "إليمنت" الخاص كان مسؤولا عن الحذف، وتم إزالته حاليا.

 

وأكد تطبيق "إليمنت" في تغريدته أنه من المفترض عودته إلى متجر "جوجل بلاي" قريبا.

وكان متجر "جوجل بلاي" حذف تطبيق الدردشة "إليمينت"، في خطوة اعتبرتها تقارير أنها استمرار لنهج شركة "غوغل" الأمريكية الأقل تسامحا مع تطبيقات "أندرويد".

فقد حذفت "غوغل" تطبيق "إليمنت" بزعم استضافته محتوى مسيء، رغم أن التطبيق أكد أنه ليس سوى عميل لشبكة اتصالات "ماتريكس" وليس خدمة قائمة بذاتها، موضحا أنه يحارب إساءة الاستخدام على خوادمه الخاصة، ولكن لا يمكنه التحكم في ما يحدث في مكان آخر.

وقالت "إليمنت" إن التطبيق غادر متجر "غوغل بلاي" دون سابق إنذار، وأرسل مطوروه "نداء مفصلا" إلى شركة "غوغل".


وتستخدم العديد من الحكومات (بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) تطبيق "إليمينت" وشبكة "ماتريكس" جنبا إلى جنب مع الجامعات والشركات، قد يكون فقدان الوصول السهل إلى التطبيق مشكلة كبيرة لتلك الجهات.


وزاد الإقبال على تنزيل تطبيق "إليمنت" مؤخرا بعدما تسبب تغيير سياسة الخصوصية في "واتسآب" واللغط المحاط بها، في هروب الملايين من مستخدميه إلى تطبيقات منافسة مثل "سيغنال" و"تليغرام".


ويوفر تطبيق "إليمنت" العديد من الميزات، منها تشفير المحادثات من طرف إلى طرف، وتخزين لا مركزي عند التسجيل، والغرف العامة والخاصة بمكالمات الفيديو، ومشاركة الملفات، كما أنه يعمل مباشرة على متصفح الإنترنت في حال عدم الرغبة في استخدام تطبيق الهاتف الذكي، كما لا يحتاج إلى أي تفاصيل تعريف شخصية للاشتراك فيه، مثل عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. 

المصدر : سبوتنيك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_74da56eb360232f0002851e478b0d840

تويتر يعمل على دمج النشرات الإخبارية عبر منصته

18-1-2021_13_48_10_GomhuriaOnline_1610970490

بالخطوات .. كيفية تخصيص خلفية دردشة في تطبيق سيجنال

-واتساب-whatsapp-2020-احدث-إصدار-10-حيل-مدهشة-للواتس-اب--6xolh2m2zo1uud8llavartdpmxayrn6zw7sz72ouu37

إجراءات جديدة من واتساب بشأن حماية الخصوصية

download

نيتفلكس تختبر ميزة خاصة لمن اعتادوا النوم أثناء المشاهدة

web-whatsapp-com-1-1

واتسآب تضيف خاصية البصمات على نظام أجهزة الهواتف الذكية

acastro_180403_1777_youtube_0002

يوتيوب تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

أخبار متعلقة
1200px-Google_Homepage.svg

جوجل يتيح الترجمة الفورية دون الاتصال بالإنترنت لتطبيقها Google Lens

newgmaillogo

جوجل تحذر مستخدمي Gmail من عدم الموافقة على شروطها الجديدة

جوجل

تغييرات كبرى في جوجل

جوجل-بلاي

مؤشرات بـ جوجل بلاي تتيح لك تحديد تطبيقات تستحق الحذف

chrome-star

كروم 88 .. يسهل إدارة كلمات المرور وتغييرها

8e695480-b960-4275-84b9-cc63b33f6fce_16x9_1200x676

قريبا.. متجر Google Play يعرض ترتيب التطبيقات الشائعة وغير الشائعة