جوجل يغير شعاره احتفالا برأس السنة الميلادية 2023

الوكيل الإخباري - احتفل محرك البحث العملاق، "جوجل"، برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، بتغيير واجهته الرئيسية.

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وغير "جوجل" واجهته الرئيسية احتفالا بقرب رأس السنة الميلادية الجديدة، إذ ظهر الشكل الرئيسي للموقع على هيئة احتفال مصحوبا بتعليق "عشية احتفال رأس السنة الميلادية الجديدة".

ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر/ كانون الأول من نهاية العام، وهي آخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الميلادي، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.



في الكثير من دول العالم فإن حدث ليلة رأس السنة يشهد العديد من الفعاليات منها التقاء الناس في احتفالات ذات أشكال مختلفة سواء بالرقص أو مشاهدة الألعاب النارية وهي حدث مشترك في أغلب بلدان العالم بهذه المناسبة.

العين الإخبارية

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