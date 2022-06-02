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الخميس، 02-06-2022 11:37 ص

جيلي تطلق أقمار صناعية لخدمة السيارات ذاتية القيادة

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الوكيل الإخباري - أجرت مجموعة جيلي القابضة الصينية أول إطلاق ناجح للأقمار الصناعية، حيث أرسلت تسع أقمار صناعي إلى مدار أرضي منخفض بينما تبني شبكة أقمار صناعية لتوفير تنقل أكثر دقة للمركبات الذاتية القيادة.

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وتستخدم كوكبة الأقمار الصناعية، المملوكة لشركة GeeSpace، وهي شركة تابعة لمجموعة جيلي، بشكل أساسي للبحث والتحقق من صحة التقنيات، مثل خدمات السفر للمركبات المتصلة الذكية، والتفاعل بين المركبات والهواتف المحمولة والأقمار الصناعية. كما توفر دعم البيانات لحماية البيئة البحرية.


وتم إطلاق الأقمار الصناعية GeeSAT-1 الذاتية التصميم والمصنعة من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية.
وقالت جيلي إنها تتوقع أن يكون هناك 63 قمر صناعي آخر في المدار بحلول عام 2025. وتخطط للحصول على كوكبة من 240.


وأصبحت جيلي بعد الإطلاق ثاني أكبر صانع سيارات لديه أعمال فضائية مرافقة. وتمتلك شركة سبيس إكس، المملوكة من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، أكثر من 2000 قمر صناعي في المدار لشبكتها ستارلينك التي تقدم خدمات الإنترنت التجارية. وتخطط ستارلينك للحصول على شبكة مكونة من 4408 قمرًا صناعيًا.


وبينما تستخدم سبيس إكس صواريخها لإطلاق أقمارها الصناعية، استخدمت جيلي صاروخ لونج مارش 2 سي الذي طوره ويشغله كيان صيني مملوك للدولة لإطلاق الأقمار الصناعية التسعة.

 

 

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