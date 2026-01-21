حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً

ووفق موقع WABetaInfo، ستسمح الميزة بمشاركة جميع أعضاء المجموعة، مع إمكانية مشاركة عدد يصل إلى 32 مستخدمًا، على أن يبدأ التطبيق في المرحلة الأولى بعدد أقل لضمان استقرار الاتصال وجودة المكالمات.
كما تخطط واتساب لإطلاق إمكانية إنشاء رابط مكالمة مباشر من الدردشة الجماعية، سواء صوتية أو مرئية، بالإضافة إلى ميزة جدولة المكالمات مع تحديد العنوان والوصف ووقت البدء والانتهاء، ما يوفر إشعارًا مسبقًا للمشاركين ويتيح تصورًا واضحًا لسياق المكالمة.
