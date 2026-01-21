الأربعاء 2026-01-21 02:23 م

حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً

هه
تعبيرية
 
الأربعاء، 21-01-2026 02:18 م

الوكيل الإخباري-  يختبر واتساب ميزات جديدة على نسخة الويب تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية ومرئية جماعية داخل المحادثات مباشرة.

اضافة اعلان


ووفق موقع WABetaInfo، ستسمح الميزة بمشاركة جميع أعضاء المجموعة، مع إمكانية مشاركة عدد يصل إلى 32 مستخدمًا، على أن يبدأ التطبيق في المرحلة الأولى بعدد أقل لضمان استقرار الاتصال وجودة المكالمات.


كما تخطط واتساب لإطلاق إمكانية إنشاء رابط مكالمة مباشر من الدردشة الجماعية، سواء صوتية أو مرئية، بالإضافة إلى ميزة جدولة المكالمات مع تحديد العنوان والوصف ووقت البدء والانتهاء، ما يوفر إشعارًا مسبقًا للمشاركين ويتيح تصورًا واضحًا لسياق المكالمة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية رئيس لجنة الطاقة النيابية: نظام شرائح الكهرباء غير عادل

لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

أخبار الشركات لتمكين السائقين من الوصول إلى خدمات مالية رقمية مُبتكرة .. شراكة استراتيجية تجمع زين كاش وجيني

هه

تكنولوجيا حتى 32 مستخدماً.. واتساب ويب يدعم المكالمات الجماعية قريباً

مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

عربي ودولي مصر توافق على الانضمام لمجلس السلام

ل

شؤون برلمانية بسبب التدخين.. نائب يطالب بدخول الضابطة العدلية الى مجلس النواب

فلق

تكنولوجيا "سناب" تتوصل إلى تسوية في دعوى إدمان مواقع التواصل

ثق

المرأة والجمال هذا هو دور قناع "ليد" في مكافحة شيخوخة البشرة

خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر

خاص بالوكيل خطأ إداري يحرم أيتامًا من مخصصاتهم الشهرية بعد تحويلها إلى حساب شخص آخر



 






الأكثر مشاهدة