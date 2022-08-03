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الأربعاء، 03-08-2022 03:48 م

حذف الرسائل من قبل أدمن المجموعة.. ميزة قادمة إلى واتساب

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الوكيل الإخباري - على الرغم من وجود الدردشات الجماعية في تطبيق واتساب منذ عام 2011، إلا أن مدير المجموعة لم يكن لديه صلاحيات تحكم كثيرة في دردشات المجموعة. وقد ترددت معلومات بأن واتساب يختبر عناصر تحكم قوية، تمكّن مديري مجموعات الدردشة من حذف الرسائل المرسلة من أعضاء آخرين.

في الوقت الحالي، يمكن لمسؤولي مجموعة واتساب إضافة الأعضاء فقط والتحكم في من ينضم إلى المجموعة ومن يمكنه إرسال الرسائل وكيفية تكوين الرسائل المختفية، ولا يمكنهم حالياً حذف الرسائل، لذا من المثير للاهتمام بأن الشركة تختبر هذه الميزة.

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وتشير معلومات من موقع "وا بيتا إنفو" إلى أن الإصدارات القادمة من تطبيق واتساب ستسمح لمسؤولي المجموعة بحذف الرسائل المرسلة من قبل المشاركين، عن طريق النقر عليها لفترة طويلة وتحديد خيار "الحذف للجميع".

 

وستحتفظ الدردشة بذكر اسم المسؤول عن حذفها. هذا سيوضع لجميع المشاركين أن الإجراء تم تنفيذه من قبل مسؤول المجموعة وليس من قبل المرسل الأصلي.

وتشير التقارير، إلى أن إضافة هذه الميزة لغالبية مستخدمي واتساب قد يستغرق بعض الوقت. إذا كنت قد اشتركت في إصدار واتساب التجريبي، فقد ترى هذه الميزة تظهر لديك في الأسابيع المقبلة.

 

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