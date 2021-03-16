حذف متصفح 'علي بابا' من التطبيقات الصينية

الوكيل الاخباري - تمت إزالة متصفح الإنترنت الخاص بـ"علي بابا" من العديد من متاجر التطبيقات في الصين مع استمرار الخلاف بين الشركة العملاقة والحكومة الصينية.

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وقامت متاجر تطبيقات "أندرويد"، بحظر التنزيلات أو إزالة "متصفح يو سي" من "علي بابا".



ومع ذلك، قال أحد مالكي الهواتف في الصين، إنه لا يزال بإمكانهم رؤية المتصفح في متجر التطبيقات. ولا يزال متصفح "يو سي" متاحًا أيضًا في متجر تطبيقات آبل.



ويأتي ذلك بعد أن تعرض المتصفح لانتقادات في برنامج تلفزيوني، بثته محطة "سي سي تي في" التابعة للحكومة الصينية، حول الإعلانات الطبية المضللة عبر الإنترنت.



واتهم البرنامج المتصفح بالترويج للمستشفيات الخاصة وجذب المرضى إلى مواقعهم الإلكترونية بدلا من المستشفيات العامة التي من المفترض أن يزوروها.



وقال متحدث باسم فريق "يو سي" للقناة: "نحن نولي أهمية كبيرة للمشاكل التي تحدث عنها البرنامج، وسرعان ما أجرينا سلسلة من الإجراءات للتحقق والتصحيح".



وأضاف، أن "محتويات الإعلان غير القانونية" التي تمت الإشارة إليها في البرنامج تمت إزالتها على الفور. في نفس الوقت، سنعزز مراجعة المحتوى ونتحمل المزيد من المسؤولية، ونقدم خدمات معلومات جيدة بمعايير أكثر صرامة".

سبوتنيك

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