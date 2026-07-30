حرب التكنولوجيا تشتعل.. الصين ترد على قيود واشنطن

الوكيل الإخباري- صعّدت الصين انتقاداتها للإجراءات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف قطاع التكنولوجيا، معتبرة أنها توسّع مفهوم الأمن القومي للتضييق على الشركات الصينية وعرقلة التعاون العلمي.

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وجاءت الانتقادات بعد إدراج الولايات المتحدة الروبوتات المتقدمة ومحولات الطاقة ضمن قائمة المنتجات المقيدة، إضافة إلى تحديث قائمة المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي تخضع لقيود التعاون.



وأكدت وزارة الخارجية الصينية رفضها لهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن القيود قد تضر بالشركات والمستهلكين الأمريكيين، بينما يرى خبراء أن الحظر قد يرفع تكاليف التكنولوجيا ويؤثر في الابتكار.