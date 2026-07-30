الخميس 2026-07-30 12:32 م

حرب التكنولوجيا تشتعل.. الصين ترد على قيود واشنطن

سشي
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري-  صعّدت الصين انتقاداتها للإجراءات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف قطاع التكنولوجيا، معتبرة أنها توسّع مفهوم الأمن القومي للتضييق على الشركات الصينية وعرقلة التعاون العلمي.

اضافة اعلان


وجاءت الانتقادات بعد إدراج الولايات المتحدة الروبوتات المتقدمة ومحولات الطاقة ضمن قائمة المنتجات المقيدة، إضافة إلى تحديث قائمة المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي تخضع لقيود التعاون.


وأكدت وزارة الخارجية الصينية رفضها لهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن القيود قد تضر بالشركات والمستهلكين الأمريكيين، بينما يرى خبراء أن الحظر قد يرفع تكاليف التكنولوجيا ويؤثر في الابتكار.


وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المنافسة بين واشنطن وبكين في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الحديثة، مع استمرار الصين في تعزيز حضورها في هذه القطاعات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى مراسم تخريج دورة جديدة من مستجدي الأمن العام

بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

أخبار محلية بيان سعودي شديد اللهجة بعد العدوان الغاشم على الأردن

علم العراق

عربي ودولي الجيش العراقي: لا أدلة على انطلاق اعتداءات من أراضينا

fgt

طب وصحة أول ألف يوم تصنع الفارق.. تقليل السكر في الطفولة يرتبط بانخفاض خطر الزهايمر

لبنان .. الأجهزة الأمنية توقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية لبنانية في نشر خبر كاذب

عربي ودولي لبنان .. الأجهزة الأمنية توقف موظفين ورطوا قناة تلفزيونية لبنانية في نشر خبر كاذب

ضص3ثق

منوعات باستا باردة وسهلة.. حل مثالي للوجبات السريعة

الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام

أخبار الشركات الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام

سثبق

طب وصحة سر العسل اليومي.. فوائد مذهلة تعرف عليها



 
 






الأكثر مشاهدة

 