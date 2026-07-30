حرب التكنولوجيا تشتعل.. الصين ترد على قيود واشنطن

وجاءت الانتقادات بعد إدراج الولايات المتحدة الروبوتات المتقدمة ومحولات الطاقة ضمن قائمة المنتجات المقيدة، إضافة إلى تحديث قائمة المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي تخضع لقيود التعاون.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية رفضها لهذه الإجراءات، مشيرة إلى أن القيود قد تضر بالشركات والمستهلكين الأمريكيين، بينما يرى خبراء أن الحظر قد يرفع تكاليف التكنولوجيا ويؤثر في الابتكار.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المنافسة بين واشنطن وبكين في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الحديثة، مع استمرار الصين في تعزيز حضورها في هذه القطاعات.
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