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الخميس، 16-09-2021 01:51 م

حسابات مايكروسوفت لم تعد بحاجة إلى كلمة مرور

كلمة-مرور


الوكيل الإخباري - تتيح لك شركة مايكروسوفت الآن إزالة كلمات المرور من حساباتها لتبني مستقبل دون كلمة مرور وتتمكن من تسجيل الدخول إلى خدمات مثل آوتلوك و OneDrive و Family Safety وحتى Xbox Series X أو Xbox Series S دون كلمة مرور.

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وبدءًا من الآن، تسمح عملاقة البرمجيات للمستهلكين بتسجيل الدخول إلى حساباتها باستخدام تطبيق Microsoft Authenticator أو Windows Hello أو مفتاح أمان أو رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني بدلاً من كلمة المرور.

ويصل الخيار الجديد بعد أشهر فقط من بدء الشركة طرح المصادقة دون كلمة مرور للمستخدمين التجاريين في شهر مارس لمساعدة الأشخاص على التكيف مع واقع العمل عن بعد.

وتعمل الشركة من أجل مستقبل دون كلمات مرور منذ سنوات، وقد أدى الوباء إلى تسريع الأمور. ويعد هذا معلمًا رئيسيًا لطموحات مايكروسوفت دون كلمة مرور، بعد أن قامت الشركة بتمكين مفاتيح الأمان في عام 2018 وجعلت ويندوز 10 دون كلمة مرور في عام 2019.

 

وبدأت الشركة بنفسها حيث أصبحت 100 في المئة من موظفيها يستخدمون حساباتهم دون كلمة مرور. وهناك أكثر من 200 مليون شخص يستخدمون خيارات دون كلمة مرور، وتشعر الشركة بالتفاؤل بشأن التبني بين المستهلكين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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